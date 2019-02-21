Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kuruluna sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Taslağı"na ilişkin, "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez
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AKSOY, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, AP'nin 2018  Türkiye Raporu'nun ilk taslağının 14 Kasım 2018'de açıklandığını ve bugüne kadar  AP üyeleri tarafından taslak rapora ilişkin verilen toplam 319 değişiklik  önergesinin, uzlaşı komisyonu toplantılarında tartışıldığını belirtti.

Üzerinde uzlaşıya varılan taslak raporun AP Dış İlişkiler Komitesi'nde  oylandığına dikkati çeken Aksoy, nihai raporun 11-14 Mart veya 25-28 Mart'ta  düzenlenecek AP Genel Kurulunda kabul edilmesinin beklendiğini vurguladı.

Aksoy, şöyle devam etti:

"Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak  raporda, ülkemizin AB'ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması  çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız  iddialar ise, AP'nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir  göstergesidir.

Söz konusu taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan  değişiklik önergelerine ilişkin olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunmaya  devam ediyoruz. AP üyelerine ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne  geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecimizi anlatıyoruz.

Buna rağmen, ülkemiz karşıtı çevrelerden beslenerek ortaya atılan  mesnetsiz iddiaların taslak raporda yer almaya devam ettiğini üzülerek görüyoruz.  Gerekli düzeltmelerin yapılarak mart ayındaki AP Genel Kurulunda onaylanacak  nihai raporun daha gerçekçi, tarafsız ve teşvik edici olmasını bekliyoruz. Ancak  böyle bir rapor ülkemizce dikkate alınacaktır."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin, AB'ye katılım  sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu  vurgulayarak, "Bunu her şeyden önce, en yüksek standartları hak eden halkımız  için istiyoruz. Türkiye'nin katılım müzakerelerinin askıya alınmasına değil,  katılım sürecinin önünün açılmasına ihtiyaç vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Katılım sürecinin hem Türkiye'nin hem de AB'nin yararına olduğunu  vurgulayan Aksoy, "Bu kapsamda AB'nin ve AB halklarının temsil edildiği AP'nin,  aday ülke Türkiye'ye karşı ahdi yükümlülüklerine sadık kalmasını bekliyoruz."  ifadesini kullandı.

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