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Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefonla görüştü

Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefonla görüştü

23 Mart 2018 Cuma 18:13
Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
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TÜRKİYE'DE 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın için hükümet harekete geçti.  Kırmızı bülten çıkarılan Aydın için, Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakalanması için kırmızı bülten çıkartılan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’la ilgili olarak, “Tüm hukuki yollara müracaat edilmiştir. Yargı makamları titizlikle konuyu takip etmektedirler ve umuyoruz adalet yerini bulacaktır” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluURUGUAYRodolfo Nin NovoaÇİFTLİK BANK
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