Türkiye'den ABD'ye vize misillemesi

ABD Büyükelçiliğinin Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türkiye Hükümeti'ni, ABD Hükümeti'nin, Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, ABD'deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Söz konusu uygulama etiket vizesinin yanı sıra e-Vize ve sınırda vize uygulamalarını da kapsamaktadır" denildi.