Türkiye'den ABD'li Büyükelçi'nin teklifine red!

17-25 Aralık sürecinde FETÖ'yle iletişim kurduğu ortaya çıkan ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra Türkiye ile ABD karşılıklı olarak bize başvurularını askıya aldı. İki ülke arasında yaşanan gerilim bugün de devam etti.
BÜYÜKELÇİYE RET
Karşılıklı vize kararlarından sonra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istedi.
Bakan Gül, görüşme talebini kabul etmedi.
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