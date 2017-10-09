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Türkiye'den ABD'li Büyükelçi'nin teklifine red!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini kabul etmedi

Türkiye'den ABD'li Büyükelçi'nin teklifine red!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın görüşme teklifini kabul etmedi

09 Ekim 2017 Pazartesi 15:11
Türkiye'den ABD'li Büyükelçi'nin teklifine red!
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17-25 Aralık sürecinde FETÖ'yle iletişim kurduğu ortaya çıkan ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra Türkiye ile ABD karşılıklı olarak bize başvurularını askıya aldı. İki ülke arasında yaşanan gerilim bugün de devam etti.
 
BÜYÜKELÇİYE RET 
Karşılıklı vize kararlarından sonra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istedi. 
Bakan Gül, görüşme talebini kabul etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit GülABDMetin Topuz
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