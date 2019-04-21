Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama

Türkiye Demokrasi Platformu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı

Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
banner404

AÇIKLAMADA şu ifadelere yer verildi:
 
"Türkiye Demokrasi Platformu olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı aynı zamanda demokrasimize yönelik bir saldırı sayıyor, faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Siyasi gerilimin, Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi şiddet eylemlerine dönüşmemesi için, siyasileri hedef gösterici söylemden uzak durmaya davet ediyoruz."
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na...
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479