Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama

AÇIKLAMADA şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Demokrasi Platformu olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı aynı zamanda demokrasimize yönelik bir saldırı sayıyor, faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Siyasi gerilimin, Sayın Kılıçdaroğlu’na saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi şiddet eylemlerine dönüşmemesi için, siyasileri hedef gösterici söylemden uzak durmaya davet ediyoruz."

