Türkiye'de sigara içen insan sayısı belli oldu! Büyük düşüş var

TÜRKİYE Sigarayla Savaş Derneği'nin (TSSD) her yıl düzenlediği ve bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen 'İnsanlığın Gerçek Dostları Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. TSSD Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigara içenlerin sayısının 30 milyondan 20 milyona düştüğünü belirterek, "Ancak sigaraya başlama yaşı maalesef 11'lere kadar indi" dedi.1999 yılında toplumu sigara başta olmak üzere tütün ve tütün mamullerinin zararları konusunda bilinçlendirmek üzere kurulan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin (TSSD), kuruluşundan bu yana düzenlediği ve bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen "İnsanlığın Gerçek Dostları" ödül töreni yapıldı. Törene, iş, sanat, siyaset, akademi ve STK'lardan önemli isimler katıldı. Törene katılan isimler arasında yer alan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı açılış konuşmasında, kilo, hareketsizlik ve bağımlılığın Türk toplumu için büyük risk oluşturduğunu belirterek, "Sigara kalp krizinden beyin damarlarına kadar bütün vücudumuzu etkiliyor. Sigara kullananların sayının 2 milyonu geçmemesi gerekiyor. Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek demektir" diye konuştu.

"SİGARA KULLANANLARIN SAYISI 2 MİLYONU GEÇMEMELİ"

Dumansız hava sahası mücadelesiyle sadece 2018 senesinde 53 bin kez denetleme yapmaları için çağrı aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Geçmişte kimyasal saldırı diye düşündüğümüz sigara alışkanlığı artırma çabasının tam tersine hareket ettirebilmek TSSD'nin başarısıdır. Sigara demek; kanser, çoğumuzun farkında olmadan yaptığı nefes almanın ne kadar değerli olduğunu bir süre sonra anlamak, yaşam kalitesini düşürmek, kul hakkı yemek, annesinin bebeğine babasının yavrusuna haksızlık etmesi, çevreyi zehirlemek demektir. Bu bilinci topluma öğretmemiz lazım. Kullanan sayının 2 milyonu geçmemesi gerekiyor" dedi.

SAĞLIKLI TOPLUM, SAĞLIKLI GELECEK

Memişoğlu, "Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek demektir. Bugün sigara kalp krizinden beyin damarlarına kadar bütün vücudumuzu etkiliyor. Özellikle gençlerin bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Kilo, hareketsizlik, bağımlılık bunlar Türk toplumunun en büyük risklerinin başında geliyor. Özellikle aile hekimliğinde nasıl beslenmemiz gerektiğini, bağımlılıktan nasıl kurtulmamız gerektiğini ve nasıl egzersiz yapmamız gerektiğini öğrenebilecek alt yapıyı elde ettik" diye konuştu.Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, sivil toplum kuruluşların önemine vurgu yaparak, "Bu durumu hepimizin kavraması gerekmektedir. TSSD de 20 yıl bugünlere savaşarak gelmiş. Sadece sigaranın zararları değil kartelleşmiş olan bu sigara firmalarıyla da savaşmışlardır. Hiçbir kuşkumuz yok ki sigara insan sağlığının en önemli düşmanıdır. Ülkemizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerekmektedir" dedi.