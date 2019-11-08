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Türkiye'de infial yaratan kitap, dehşet evinden çıktı

Fatih'te, 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği dehşet evine ilk kez giren gazeteciler Türkiye'de davalık olan Tanrı Yanılgısı kitabı ile karşılaştı. Kitap, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi gerekçesiyle davalık olmuştu.

GÜNDEM 08.11.2019, 12:02
Türkiye'de infial yaratan kitap, dehşet evinden çıktı
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İSTANBUL Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen dehşet evine ise basın mensupları ilk kez girdi. Evdeki Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı kitabı 2008 yılında Türkiye'de çok tartışılan bir kitaptı. Dinin sorgulandığı kitaba, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi gerekçesiyle dava açılmıştı.

DAVALIK KİTAP DEHŞET EVİNDE

Dehşet evindeki intiharın sır perdesi henüz devam ederken, evin içi ilk kez görüntülendi. Evin bir odasında, sehpa üzerinde beyaz ve mavi kase ile yeşil renkte kupa olduğu hemen arkasında ise bir kitaplık, içinde kitap ve CD olduğu görülüyor. Evdeki bir kitap ise dikkatlerden kaçmadı. Dinin sorgulandığı Ateizimin babası Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı kitabı (The God Delusion), 2008 yılında Türkiye'de tartışma yaratmıştı.

KİTABIN ÇEVİRMENİ İFADE VERMİŞTİ

Müslüman ülkelerin hiçbirinde basılmayan kitap, Türkiye'de Temmuz 2007'de Kuzey Yayınları'ndan çıktı. Bir okur kitaptaki ifadelerden rahatsız olup Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dört sayfalık dilekçeyle suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Erol Karaaslan hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Mukadesata hakaret" gerekçesiyle dava açtı. Dawkins'in kitabında, dinlere hakaret niteliğinde ifadeler olduğuna yönelik soruşturma kapsamanda Erol Karaarslan, Aralık 2007'de Şişli Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermişti.

TANRI YANILGISI KİTABI NE ANLATIYOR?

Rafta Ateizmin babası olarak bilinen Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı ve Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens'ın kitapları bulunuyor. Tanrı Yanılgısı kitabı; Eski Ahit'in cinsiyet takıntılarını ve Tanrı'yı bütün formlarıyla eleştirmekte. Dine ilişkin bütün önemli argümanları didik didik eder ve doğaüstü bir varlığın olmadığını kaleme alır. Konuları tarihsel ve çağdaş kanıtlarla destekleyerek, dinin savaşı ateşlediğini, bağnazlığı kışkırttığını, çocukları istismar ettiğini yazar.

SAVCI, ÇEVİRMEN İÇİN BERAAT İSTEDİ

Oxford Üniversitesi Profesörü Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı (The God Delusion) kitabının ilk duruşması yapılmış ve duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mücahit Ercan kitabın şüpheli Erol Karaaslan tarafından bizzat yazılmadığını, çevirisinin yapıldığını belirterek beraatini istemişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU: KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDEN TÜRDEN BİR KİTAP

Şişli Başsavcılığı soruşturma sürecinde dosyayı bilirkişi incelemesi yaptırmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'na göndermiş, Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen bilirkişiraporunda, kitap hakkında şu değerlendirmelerde bulunulmuştur: Mütercimin adını gizleme ihtiyacı hissetmesi, yayınevinin açık adres vermekten kaçınması, yapılan işin kamu vicdanını rahatsız edecek ve tepkilere neden olacak türden bir şey olduğunu kabullendiklerini göstermektedir. İnceleme konusu kitap ele alındığında, hemen birçok bölümünde eleştiri sınırlarının aşıldığı, farklı inançtan kişilerin rencide edildiği ve saldırgan deyimlerin kullanıldığı görülmektedir. Yazar kitabında; alay, aşağılama, hakaret, küçük düşürme gibi insanlar arasında huzuru bozucu ve birinin diğerine öfke duymasına neden olabilecek nitelemeleri çokça kullanmaktadır.

KIŞKIRTICI İFADELER...

İnanç özgürlüğünü ihlal eden saldırgan ifadelerin kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı tartışmasızdır. Hz. Peygamber hakkında yayınlanan hakaretamiz bir karikatürün dünya çapında neden olduğu tartışma ve kavgaların sosyal kargaşalara ve cinayetlere vardığı hepimizin malumudur. Bu durum, inanç gibi hassas bir konuda yapılan yayınların çok özel itina gerektirdiğini göstermektedir. Bu arada kitaptaki küçük düşürmeye matuf, aşağılayıcı ifadelerin sözünü ettiğimiz karikatürden çok daha kışkırtıcı nitelik arzettiğini de önemle belirtmek isterim."

#fatih #infial #Dehşet #Tanrı Yanılgısı
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