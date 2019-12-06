Türkiye, Ceren cinayetini konuşurken gelen bu görüntü kan dondurdu
Ceren Özdemir cinayetinin yankıları devam ederken, Bursa'da uyuşturucu satmayı kabul etmeyen kadının sokak ortasında tekme tokat dayak yediği görüntü izleyenleri dehşete düşürdü.
GÜNDEM 06.12.2019, 10:58
TÜRKİYE, kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu.
UYUŞTURUCU SATMAYI KABUL ETMEYİNCE DAYAK YEDİ
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi, uyuşturucu satmasını istediği kadının bu isteğini geri çevirmesi üzerine şiddete başvuruyor.
KAÇMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI
Dakikalarca gözü dönen zanlının şiddetine maruz kalan talihsiz kadın, kaçmak istese de başarılı olamadı. Çevredekilerin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da yeni belediye hizmet binasının akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:49
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|15
|19
|10. Arsenal
|15
|19
|11. Newcastle
|15
|19
|12. Burnley
|15
|18
|13. Brighton
|15
|18
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. West Ham
|15
|16
|16. Aston Villa
|15
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6