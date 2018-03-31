Türkiye çağrı yaptı, BM acil koduyla toplantı kararı aldı

İSRAİL askerlerinin müdahalesi sonucu 15 Filistinlinin ölmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi bugün acil koduyla toplanacak.

İSRAİL ASKERLERİ KATLİAM YAPMIŞTI

İsrail askerlerinin Filistinliler'in Toprak Günü yürüyüşüne müdahalesinde ölü sayısı 15'e yükseldi. 500'de yaralı bulunuyor.

"ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

KALIN, BM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail askerlerinin 15 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısını en sert biçimde kınadıklarını açıkladı. Kalın, "Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.