'Türkiye bize kanıt göstermek zorunda'

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Alanyalı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında dün yapılan telefon görüşmesine de değinen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, görüşmede, tutuklu bulunan Rahip Andrew Brunson ile iki ABD misyonu çalışanının durumlarının ele alındığını belirtti. Nauert, tutukluların aileleri ve avukatları ile görüştürülmesi yönünde verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini söyledi ve "Türkiye'nin ABD'den uzaklaşmasını istemeyiz. Beklentimiz, gerginliğin düşmesi yönünde. Türkiye önemli bir NATO müttefiki" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik eleştirileri ve tutuklanan kişilerin FETÖ üyesi olduğu iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Nauert, "Bu açıklamaları görmedim. Biz Türk hükümetinden bu yönde kanıt göstermelerini istedik. Türk hükümetine, bizim çalışanlarımızın terör örgütü üyeliği ile ilgili kanıt varsa bu kantları bizle paylaşmalarını çağrısı yapıyoruz. Eğer böyle bir bağlantıları olduğunu düşünüyorlarsa kesinlikle bunun kanıtlarını görmek isteriz. Ayrıca bu kişilerin avukatlarıyla görüştürülmeleri yönündeki sözlerin tutulduğunu görmek isteriz, bunu yakından izleyeceğiz. Türk hükümetinin varlığını söylediği kanıtları biz görmedik" dedi.