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Türkiye ayakta! Protesto haberleri peş peşe geldi

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasına yurt genelinde gösteriler ve basın açıklamalarıyla tepki gösterildi

Türkiye ayakta! Protesto haberleri peş peşe geldi

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından ibadete kapatılmasına yurt genelinde gösteriler ve basın açıklamalarıyla tepki gösterildi

21 Temmuz 2017 Cuma 14:07
Türkiye ayakta! Protesto haberleri peş peşe geldi
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MÜSLÜMANLARIN ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Türkiye'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenecek gösteriler ve basın açıklamalarıyla kınanacak.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenecek gösterilerle protesto edilecek. Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak basın açıklamaları ve gösteriler, cuma namazı sonrası yoğunlaşacak; protestolar, cumartesi günü de devam edecek.

İstanbul

Eyüp Buluşmaları kapsamında 50 hoca, alim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiri, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın da katılımıyla Fatih Reşadiye Oteli'nde saat 11.00'de yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Fatih'in Nesli Eğitim Gençlik Derneği, saat 11.00'de İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenleyecek.

Bayrampaşa Genç İnisiyatif üyeleri, "Uyan Müslüman, ilk kıblen işgal altında" sloganıyla saat 12.00'de Yahya Kemal Parkı'ndan Bayrampaşa Merkez Camisi'ne yürüyecek.

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) Beyazıt Meydanı'nda cuma namazından ardından düzenleyeceği "Mescid-i Aksa'ya Sahip Çık" miting ve gösterilerine, MÜSİAD ve İHH gibi çok sayıda STK destek verecek.

Ankara

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından bir araya gelecek vatandaşlar, çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde düzenlenecek gösterilerle İsrail'in uygulamalarını protesto edecek.

Adana

Adana'da 5 Ocak Meydanı'nda, Mersin'de Ulu Cami'de, Osmaniye'de Enver-ül Hamit Camisi'nde, Hatay'da Ulu Cami yanı Köprübaşı mevkisinde STK'ların protesto gösterileri olacak.

Antalya

Antalya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına tepki için saat 18.00'de basın açıklaması yapacak.

Muğla'da cuma namazı sonrası Kurşunlu Cami önünde basın açıklaması yapılarak gösteri düzenlenecek.

Bursa

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Ulu Cami'de kılınacak cuma namazı çıkışı "Mescid-i Aksa" konulu basın açıklaması yapacak. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Mescid-i Aksa için cuma namazının ardından Orhangazi Parkı’nda "Kızgınlık Cuması" isimli etkinlik düzenleyecek. Ayrıca AGD üyeleri, cumartesi günü Osmangazi Metro çıkışında ''Kudüs için Kıyam'' konulu basın açıklaması yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaIsrailProtesto
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