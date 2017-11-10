Türkiye Atatürk’ü anıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de

DEVLET erkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çıktıı.
TÖRENE ERDOĞAN DA KATILIYOR
Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, başbakan yardımcıları ve devlet erkanı katılıyor.
İSTANBUL'DAKİ TÖRENLER
Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anılıyor. Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye vatandaşlar yürüyüş yapıyor. Kadıköy'de de Atatürk'ü anmak için yürüyüş düzenleniyor.
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