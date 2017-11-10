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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Türkiye Atatürk’ü anıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı, Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çıktı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve ve Orgeneral Akar da katılıyor

Türkiye Atatürk’ü anıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Devlet erkanı, Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çıktı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli ve ve Orgeneral Akar da katılıyor

10 Kasım 2017 Cuma 09:15
Türkiye Atatürk’ü anıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de
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DEVLET erkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e çıktıı.

TÖRENE ERDOĞAN DA KATILIYOR

Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, başbakan yardımcıları ve devlet erkanı katılıyor.

İSTANBUL'DAKİ TÖRENLER

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anılıyor. Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye vatandaşlar yürüyüş yapıyor. Kadıköy'de de Atatürk'ü anmak için yürüyüş düzenleniyor.

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AtatürkAnıtkabirCHP
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