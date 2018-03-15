ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasıyla ilgili Yıldırım, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı değildir. Son zamanlarda bazı sorunlar yaşadığımız bir sır değil. A şahsı gider B şahsı gelir. Onlar Amerika'nın iç meseleleridir. Türkiye kim gelirse gelsin duruşu gayet belli, nettir. Gelen bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim için çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir" dedi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.