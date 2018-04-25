Türkiye Afrin’de kurdu! TSK paylaştı…

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK’lı teröristlerden temizlenen Afrin'de AFAD tarafından kurulan çadır kentin görüntüleri yayınlandı.
TSK sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/Muhammediye‘de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkânı sağlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
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