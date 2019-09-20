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Türkiye, 45 yıldır kimsenin yaşamadığı kent için harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 45 yıldır kullanıma kapalı olan Kıbrıs'taki Maraş kentinin kullanıma açılacağını söyledi.

GÜNDEM 20.09.2019, 12:45
Türkiye, 45 yıldır kimsenin yaşamadığı kent için harekete geçiyor
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Kıbrıs'taki Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay 45 yıldır kimsenin yaşamadığı Kapalı Maraş'ın kullanıma açılacağını söyledi. Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"ÇELİKTEN İRADEMİZLE DOĞU AKDENİZ'DEYİZ"

"Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz.

"KULLANIMA AÇILACAKTIR"

Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır.

"AZINLIK STATÜSÜNÜ KİMSE REVA GÖRÜNMEZ"

Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder."

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı #Fuat Oktay #Kıbrıs #Maraş
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