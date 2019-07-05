Türkdoğan'dan İYİ Parti'ye mesaj: ‘Haddinizi bilmezseniz biz bildiririz’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Arslan arasında sosyal medyada yaşanan atışmaya Türkdoğan da dahil oldu. MHP’li Semih Yalçın’ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, “Kendi mabadı açıkta dururken başkalarını ayıplaması ahlaki düşüklüktür” ifadeleri MHP ve İYİ Parti cephesinin zaten kötü olan ilişkilerini daha da gerdi. Bu mesaha karşılık İYİ Partili Arslan’da, Yalçın’a hitaben, “Bu terbiyesiz ve hayasız zatı tanıyan çok iyi bilir. Ne haltlar yiyip içtiğini de! Baktıkça zaten insan olanın midesi bulanır. Daha fazla yazmaya gerek yok” dedi. Bu atışmalara Türkdoğan da katıldı. Türkdoğan, “Ulan Mehmet, seni kaç kere uyardık. Bu işler dizilerde artistlik yapmaya benzemez. Gerçek hayat çok acımasız. Haddini bilmezsen, ülkücü hareket bildirir. Semih Yalçın'a dil uzatmak senin haddini aşar” diye uyarıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 16:03