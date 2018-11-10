Türkdoğan'dan 10 Kasım mesajı

TÜRKDOĞAN mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadele’nin kutup yıldızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80.yıldönümünde saygıyla yad ediyoruz.

Başbuğ Atatürk büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan bir devlet ve siyaset adamı olarak Türk milletinin kalbinde taht kurmuştur. O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, Vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir.Tarih boyunca, hüner ve haysiyet sahibi devlet ve siyaset adamları için zorluklara, imkansızlıklara, darboğazlara boyun eğme hali hiç yoktur. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur. Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir.

Şurası unutulmamalıdır ki, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin gönlünde fikir ve eserleriyle her daim var olacaktır. Bu duygularla vefatının 80. seneyi devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle anıyor, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.