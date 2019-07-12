Türkçe bilmediği için TÜİK anketine cevap veremeyen kadına para cezası

BATMAN'DA yaşayan Tenzire Çetin’e TÜİK’in anketörlerine Türkçe cevap vermediği için bin 55 liralık idari para cezası makbuzu gönderildi. Tenzire Çetin, Türkçe bilmediği için soruları yanıtlayamadığını ve bu yüzden ceza aldığını söyledi. TÜİK ise yaptığı açıklamada "Ankete katılım zorunluydu" dedi.

Batman Son Söz Gazetesi’nde yer alan habere göre, anketörler aracılığı ile sahada çalışma yürüten Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2015 yılında Batmanlı Tenzire Çetin’e Türkçe sorular sordu. Habere göre, Türkçe bilmeyen ve okuma ve yazması olmayan Çetin, sorulara yanıt vermek istemediğini ifade etti.

Yaşanan durumun ardından geçtiğimiz hafta 6 çocuk annesi Tenzire Çetin’in evine Vergi Dairesinden ceza makbuzu geldi. Çetin, Siirt TÜİK Bölge Müdürlüğü Ekiplerince bütçe anketine katılmadığından ötürü kabahatler kanunu kapsamında bin 55 TL idari para cezasına çarptırıldığını öğrendi.

Konuya ilişkin TÜİK Siirt Bölge Müdürlü yetkilileri, “TÜİK anketörlerimiz, saha araştırmalarında evlere giderler. Ölüm, hastalık, evde olunmaması durumu hariç, ankete katılım zorunludur. Ankete katılmaması durumunda vatandaşın evine mahkemeden tebligat gider. 7 iş günü içinde o tebligata yanıt vermesi gerekiyor. Tebligata da yanıt vermemiş ise mahkemece Anket Kanunu kapsamında cezaya çarptırılır” ifadesini kullandı.