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Türk yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Pegasus Hava Yolları’nın Moskova-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun sorun çıkarması nedeniyle Ukrayna’nın Odessa şehrine zorunlu iniş yaptı

Türk yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

Pegasus Hava Yolları’nın Moskova-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun sorun çıkarması nedeniyle Ukrayna’nın Odessa şehrine zorunlu iniş yaptı

31 Ekim 2017 Salı 21:05
Türk yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
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ALINAN bilgiye göre, akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden tarifeli uçakta seyahat eden Litvanyalı bir yolcu sefer sırasında yolcuları rahatsız edecek davranışlar sergilemeye başladı.

Uçakta sık sık tuvalete giden ve rahatsız olduğunu belirten yolcunun durumu kabin ekipleri tarafından kaptan pilota bildirildi. Kaptan pilot da sorunlu yolcunun uçaktan indirilmesi için zorunlu iniş kararı aldı. 

Kuleden gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ukrayna'nın Odessa kentine sorunsuz indi. 

Sorun çıkaran yolcu, polis ekipleri tarafından uçaktan alınarak, işlemleri için emniyet binasına götürüldü. 

Pegasus uçağı, diğer yolcularıyla İstanbul'a hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Hava Yolları
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