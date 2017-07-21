Türk turizmine 'Bild' darbesi

ALMAN aktivistin Türkiye'de tutuklanması ile başlayan Almanya-Türkiye gerilimi sürerken, beklendiği gibi provokasyonlar da başladı.
Almanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Bild'in kapağında dev Erdoğan fotoğrafı ile 'Türkiye krizi! Erdoğan şimdi de turistleri mi hapse atacak?" manşeti yer aldı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl Türkiye'de tatili düşünen Almanlar üzerinde direkt etkili olacak bu manşet ve muhtemelen devamı gelecek olan diğer provokasyonlar turizmciyi endişelendiriyor.
'BU BİR PROVOKASYON'
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bu manşete ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu gazetecilik olabilir mi? Bu provokasyonun adresi Bild. Çevirisi, Erdoğan şimdi de turistleri mi hapse atacak?" dedi.
'BU TAM ANLAMIYLA TALİHSİZLİK'
Krize ilişkin ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği) Başkanı Burhan Sili "Bu önemli pazarı artıya çevirmek için gayretimiz sürecek. Umudumuz krizin uzun sürmemesi" açıklamasını yapmıştı. ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise "Şu an 2018 anlaşmalarının yapılmaya başlandığı bir süreçteyiz. Bu talihsizlik ki tam anlamıyla talihsizlik, çok ters bir zamanda yaşandı" demişti.
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İyi Seyirler.
Aşağılık Alman yönetimi,şimdi de ajanları yakalandı diye feryat ediyor!!pkk+fetö+dhkpc ye her türlü desteği veriyorlar!bu aşağılıklar yüzünden askerimiz polisimiz şehit oluyor!eylemi yapan hainler almanya ya kaçıp varınma ve maddi destek alıyor,yani ülkemizi parçalamak için içerdeki hainlerle iş birliği yapmağa çalışan almanya ,bizi asla bölemeyeceksiniz ve helak olacaksınız! Turis olarak alanya ya gelen alman musafirlerimiz başımızın tacıdır,ajan olarak gelenlerde yargı nın başının tacıdır!