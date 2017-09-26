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Türk turizmcilerden Rumlara cevap

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Rum topraklarını kullanarak KKTC’ye geçen turistlerin, Türk otellerinde konaklamasına yasak getirmişti. Türk yetkililerden konuyla ilgili yanıt gecikmedi "Kaybeden taraf Rumlar olur" şeklinde açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Türk turizmcilerden Rumlara cevap

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, Rum topraklarını kullanarak KKTC’ye geçen turistlerin, Türk otellerinde konaklamasına yasak getirmişti. Türk yetkililerden konuyla ilgili yanıt gecikmedi "Kaybeden taraf Rumlar olur" şeklinde açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

26 Eylül 2017 Salı 13:17
Türk turizmcilerden Rumlara cevap
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GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı sınır kapılarına 206 Türk otelin listesini gönderdi. Bakanlık ; polisin pasaport kontrolünde turistlere, “Nerede konaklayacaksınız” diye sormasını istedi. AB vatandaşları kapsam dışında. Onlar istedikleri otelde konaklayabilecek. Fakat Güney Kıbrıs’ı tercih eden diğer vatandaşlar Türk otellerinde rezervasyon yaptırırlarsa sınırı geçemeyecekler. Güney Kıbrıs’a uğrayıp Türkiye’ye geçmek isteyen turist sayısı dikkat çekiyor. Sektörün uzmanları kaybeden tarafın Rumlar olacağını söyledi

UYGULAMA ANLAMSIZ

Bu gerçekleştirilen uygulamaya Türk  turizmcilerden  hemen cevap geldi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ” Bu yaptıkları uygulama anlamsız. Gerçekleştirilen uygulama Rum’lara daha çok zarar verir. Rum turizmciler bu konudan daha çok zarar görür. siyasi oyunlara ihtiyacımız yok.” şeklinde konuştu.

KENDİLERİ ZARA GÖRÜR

Aynı zamanda bu Türk  turizmcilerin Kıbrıs’a  yatırım yaptığını belirten Bülbüloğlu” Türk turizmcilerin bölgeden zarar görmesi söz konusu değil zarar görecek kişi tamamen güney Rum kesimidir” dedi.

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TürkRUMKonaklamaOtelYasak
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