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Türk tipi hırsızlık: Çaldıkları 100 litre mazotu taşıyamayınca…

Bursa'da hırsızlar çaldıkları mazotu yaya götürmeyi başaramayınca bir kamyonetin kasasına bırakıp kaçtılar

Türk tipi hırsızlık: Çaldıkları 100 litre mazotu taşıyamayınca…

Bursa'da hırsızlar çaldıkları mazotu yaya götürmeyi başaramayınca bir kamyonetin kasasına bırakıp kaçtılar

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:20
Türk tipi hırsızlık: Çaldıkları 100 litre mazotu taşıyamayınca…
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BURSA'NIN İznik ilçesinde hırsız yada hırsızlar, 100 litre mazotu çalmaya çalıştı.

Olay sabaha karşı Selçuk Mahallesi Süreyya sokakta meydana geldi. Hafriyat işi yapan İlhan Delikanlı, önceki gün 60’ar litrelik 4 bidon mazot alarak kamyonetine yükledi. Hırsız yada hırsızlar, bu sabah evinin önünde park halindeki kamyonetin brandasını kaldırarak, biri dolu diğeri yarım toplam 100 litre mazotu çaldı.

Mazot dolu bidonlarla yaya olarak uzaklaşmak isteyen zanlılar, Kule sokakta bir vatandaşın fark etmesi üzerine paniğe kapılarak, dolu bidonları bırakıp kaçtılar.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, mazotların nereden çalındığı izini sürdüler. Polis, kısa süre içinde Süreyya sokak üzerinde park halindeki kamyonete ulaştı.

Mazotun sahibine haber verildi. İlhan Delikanlı, komyenetinin başına geldiğinde gözlerine inanamadı. Delikanlı, “bu ağırlıkta ki bidonları yaya nasıl götürebildiler. Hafriyat işi yapıyorum. Mazotu Kepçeye yakıt için almıştım” dedi. Bidonlar da parmak izi alan polis hırsızların peşine düştü.

İHA 

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Anahtar Kelimeler:
MazotHırsızlık
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