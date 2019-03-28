Türk sporunda görülmemiş rezalet! Milli takım kampında cinsel istismar

TÜRK sporunda böyle rezalet görülmedi. 3 yıl önce Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım Kampında son derece vahim bir olay yaşandı. Bir sporcu, diğer bir sporcuya cinsel istismarda bulundu. Federasyon Yöneticisi Mustafa İpek ve Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk olayı örtbas etti. Mağdur sporcunun ailesi dava açtı, istismarda bulunan sporcu tutuklandı. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak rezalete el koydu. Merkez Ceza Kurulu, Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Federasyon Yöneticisi Mustafa İpek’e sadece 2’şer ay ceza verdi. Cezalar 3’er ay olsaydı her iki isim de koltuğunu kaybedecekti. Mağdur genç kız ise spor camiasından dışlandı.

MAĞDUR SPORCU 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı, 11-20 Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul Cebeci Spor Kompeksinde bir kamp düzenledi. Bu kampta engelli bir erkek sporcu,18 yaşından küçük engelli bir kız sporcuya cinsel istismarda bulundu. Federasyon yöneticisi Mustafa İpek, cinsel istismarda bulunan sporcunun yanısıra mağdur sporcuyu da kamptan ve milli takımdan uzaklaştırdı. Kapsamlı bir değerlendirme ve disiplin sürecine gitmeyen Mustafa İpek, olayı kendi düşünceleri doğrultusunda örtbas etti. Mağdur sporcuya kimse sahip çıkmadı.

İSTİSMARDA BULUNAN SPORCU TUTUKLANDI

Mağdur sporcunun ailesi konuyu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk’e iletti. Ancak Arif Ümit Uztürk de olayı örtbas etti. Mağdur sporcunun ailesi bu süreç içinde adli makamlara da başvuruda bulundu. Avukat olan anne ve baba müthiş bir uğraş verdi. Kamera görüntüleri başta olmak üzere tüm belgeler dava dosyasına konuldu. Nitekim istismarda bulunan sporcu tutuklandı. Aradan 1,5 yıl geçmesine karşın federasyonun duyarsızlığı devam etti. Mağdur aile, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a durumu iletti. Bakan Bak olayın vehameti çerçevesinde gerekeni yaptı. Bakanlık makamının 13 Eylül 2017 tarih ve 2269 sayılı oluru ile dosya Teftiş Kurulu’na havale edildi. Müfettişler tarafından yapılan inceleme ve alınan savunmalar neticesinde raporlar hazırlandı. Teftiş Kurulu da gerekli cezai işlemler için dosyayı Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu’na gönderdi.

BABA, BAŞKANA İLETMİŞ AMA...

Arif Ümit Uztürk, Teftiş Kurulu’na ve Merkez Ceza Kurulu’na verdiği savunmada, kendisine resmî bir rapor iletilmediğini ifade etti. Uztürk mağdur sporcunun babası tarafından bilgilendirildiğini kabul etti. Mustafa İpek ise kendi yöntemleriyle olayı çözmeye kalktığını söyledi.

“GÖREVLERİNİ KASITLI OLARAK YERİNE GETİRMEDİLER”

Merkez Ceza Kurulu, Suat Şahin’in başkanlığında 13 Mart 2018’de yaptığı toplantıda dosyayı karara bağladı. Ceza Kurulu’nun gerekçeli kararında “Konudan gayriresmi haberi olmasına rağmen o aşamada, daha sonra da konunun mahkemeye taşınmasına rağmen hala disiplin süreci başlatmayan ve ancak mahkeme sonrası disiplin süreçlerini başlatan Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk’ün görevini kasıtlı olarak yerine getirmediği dosya kapsamından anlaşılmış olmakla... hakkında soruşturma yapılan Mustafa İpek ve Arif Ümit Uztürk’ün 2’şer ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” şeklinde ifade kullanıldı.

Kararın oybirliği ile alındığı da belirtildi.

3 AY ALSALARDI GÖREVLERİ SONA ERECEKTİ

Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 32. maddesinde yer alan “kasıtlı fiiller” kapsamı doğrultusunda bu cezalar verildi. Mevcut madde 2 aydan 2 yıla kadar ceza öngörürken, Uztürk ve İpek en alt sınırdan cezaya çarptırıldı. Cezalar eğer 3’er ay olsaydı, Arif Ümit Uztürk’ün federasyon başkanlığı, Mustafa İpek’in de federasyon yöneticiliği mevzuat çerçevesinde sona ermiş olacaktı.

MAĞDUR SPORCU TAMAMEN DIŞLANDI

Mağdur sporcu, milli takımın yanısıra kendi kulübünden de dışlandı. Şöyle ki, Mustafa İpek, mağdur genç kızın o süreçte formasını giydiği kulüpte de etkili bir yönetici konumunda bulunuyor.

KOLTUKTA OTURMAYA DEVAM EDİYORLAR

Peki, istismarın üzerinden 2 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra 2’şer ay ceza ile kurtulan Arif Ümit Uztürk ve Mustafa İpek’in son durumu nedir? Arif Ümit Uztürk halen federasyon başkanlığı koltuğunda oturuyor. Mustafa İpek de yine aynı federasyonda etkili bir yönetici konumunda bulunuyor.

KAYNAK: AJANSSPOR