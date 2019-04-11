Türk siyaseti bunu da gördü! Babasının fotoğrafını bile söktürdü

ANKARA'DA Fatih Erbakan'ın açtığı davanın ardından tahliye süresinin dolması ile icra işlemleri başlatılan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde tarihi anlar yaşandı. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, genel merkez binasının kirasını ödemediği gerekçesiyle Saadet Partisi'ni şikayet etti. Mahkemenin haciz kararı sonrası polis ve icra memurları, boşaltılması için binanın kapısına dayandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine Saadet Partisi genel merkez binası için haciz işlemi başlatıldı.

BİNA BOŞALTILDI

Polis ekipleri sabah saatlerinde binaya gelirken, bir süre sonra haciz memurları da gelerek işlemleri başlattı. Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandı. Binada bulunan eşyalar kamyonlara yüklenerek haczedildi.

BABASININ FOTOĞRAFINI İNDİRTTİ

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkez binasından her şeyi aldırdı. Alınanlar arasında babasının portre fotoğrafının da olması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi gerekçesiyle haciz işlemi başlatmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı Yargıtay tarafından onanmış ve genel merkez binasının tahliyesi Kasım 2018'de kesinleşmişti.

Saadet Partisi'nin ek süre talebini karşı tarafa ileten icra memurları ve avukatlar, Necmettin Erbakan'ın çocuklarından olumsuz yanıt almıştı.