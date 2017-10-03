Türk şirketine ait gemi, Sicilya açıklarında 77 göçmeni kurtardı

TÜRK şirketine ait M/V İbrahim Dede isimli konteyner gemisi , Sicilya açıklarında tekneleri batan 77 göçmen i kurtardı. Türkiye'den Amerika'ya gitmekte olanbir Türk şirketi ne ait2 bin konteyner yüklü, M/V İbrahim Dede isimli gemi, Sicilya açıklarında tekneleri batan göçmenleri kurtardı. Yunanistan'ın güneyinden Sicilya'ya gitmekte olan göçmenlerin Sicilya açıklarında teknelerinin battığı, Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yardım çağrısı yapıldğı bildirildi. Yardım çağrısını yanıtlayan M/V İbrahim Dede, 49'u kadın, 19'u erkek, 16'sı ise çocuk, 77 göçmeni kurtardı.

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