‘Türk Seddi’nde sona gelindi!

TERÖR, kaçakçılık ve göçe karşı 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırına örülen güvenlik duvarının eylül sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Böylece Hatay’dan Şırnak’a kadar uzanan Suriye sınırı tamamen 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk beton bloklarla örülmüş olacak. Sınır hattı boydan boya kapatıldığında, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyanın en uzun 3’üncü duvarı olacak. 200 km’sini Milli Savunma Bakanlığı ve valilikler, geri kalanını ise TOKİ’nin inşa ettiği duvar boyunca 300 metrede bir kurulan Akıllı Kuleler de ASELSAN tarafından son teknolojiye göre üretilen güvenlik cihazlarıyla donatıldı. Kulelere, makineli silahlar, termal kamera ve anons sistemi kuruldu, duvarların üzerlerine de jiletli tel çekildi. Sınıra 300 metre yaklaşan şüpheliler Arapça, Türkçe ve İngilizce anonslarla uyarılacak, sonra otomatik ateş sistemi devreye girecek.