‘Türk Seddi’nde sona gelindi!

TERÖR, kaçakçılık ve göçe karşı 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırına örülen güvenlik duvarının eylül sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Böylece Hatay’dan Şırnak’a kadar uzanan Suriye sınırı tamamen 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk beton bloklarla örülmüş olacak. Sınır hattı boydan boya kapatıldığında, Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyanın en uzun 3’üncü duvarı olacak. 200 km’sini Milli Savunma Bakanlığı ve valilikler, geri kalanını ise TOKİ’nin inşa ettiği duvar boyunca 300 metrede bir kurulan Akıllı Kuleler de ASELSAN tarafından son teknolojiye göre üretilen güvenlik cihazlarıyla donatıldı. Kulelere, makineli silahlar, termal kamera ve anons sistemi kuruldu, duvarların üzerlerine de jiletli tel çekildi. Sınıra 300 metre yaklaşan şüpheliler Arapça, Türkçe ve İngilizce anonslarla uyarılacak, sonra otomatik ateş sistemi devreye girecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.