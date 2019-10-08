Türk rakibini boğuyor' haberi yalan çıktı: Onu dünyaya rezil edeceğim

TÜRKİYE, özellikle sosyal medya dün, karma dövüş sporları turnuvasında Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan'ın (29), bu alanda 3 kez dünya şampiyonu olan Türk dövüşçü Batuhan Akduman'ı (25) ringde boğmaya çalıştığı video haberiyle çalkalandı. Görüntülerde Batuhan Akduman olduğu ileri sürülen sporcuyu maçı yöneten hakem adeta ölmekten kurtardı.

BİR ARADIM, BİN AH İŞİTTİM

İddia edilen, 6 Ekim Pazar gecesi, Rusya'nın Samara kentinde düzenlenen kafes dövüşünde, Batuhan Akduman'ın Rafael Abrahamyan tarafından feci biçimde nakavt edilmesiydi. İnsanın kanını donduran görüntülerin ardından "geçmiş olsun" demek için aranan Akduman'dan olayın hiç de öyle olmadığı öğrenildi.

"ONUN DÖVDÜĞÜ SPORCU BEN DEĞİLİM"

"Arayıp ne olduğunu sorduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim çünkü 50'ye yakın haber sitesi ve 6 televizyon kanalında, sosyal medyada yalan yanlış haber veriliyor. Benim klasmanımda olmayan 65 kilo dövüşen Rafael Abrahamyan'ın Instagram hesabından paylaştığı video nedeniyle yaşadıklarımı anlatamam. Ben dün sabah olayı, Rusya'dan sporcu arkadaşlarımdan gelen mesajla öğrendim.

"ERMENİSTAN'DA HALK KAHRAMANI OLDU"

Pazar gecesi Rafael Abrahamyan, Türk dövüşçü Batuhan Akduman'ı feci biçimde dövdü diye bir video paylaşıyor. İnanın Azerbeycan'da Mübariz İbrahimov ne ise şu an bu eleman Ermenistan'da öyle halk kahramanı ilan edilmiş durumda. Ben haberi alır almaz Rusya üzerinden harekete geçtim ve Rusya Full Kontak Dövüş Sporları Federasyonu Başkanı Sergey Ermakov ile konuştum. Onun kanalıyla bu Rafael'e ulaştım.

"ÖNCE İSİM SOY İSİM BENZERLİĞİ Mİ DEDİM"

Maç öncesi reklam bilgilerinde dövülen sporcunun isminin Batuhan Akduman olduğunu görünce isim soy isim benzerliği mi diye düşündüm. Samara şehrindeki organizasyon temsilcisi üzerinden dövülen sporcunun antrenörüne ulaştım. Antrenörden sporcunun pasaportunu istedim. Sekiz saat sonra üzerinde oynanmış bir pasaport fotokopisi gönderebildiler. Pasaportta U24TUR kodu vardı. Bu yanlış haberlerle ilgili başvuruda bulunduğu Cumhuriyet Savcılığı'nda, bu kodun Türkmenistan'a ait olduğunu öğrendim.

"RAFAEL SENİ DÜNYAYA REZİL EDERİM"

Yani benim ismimi, kariyerimi kullanarak 20 yaşındaki Türkmenistanlı bir sporcuyu Rafael ile dövüştürdüler. Pasaportun son hanesi de tek haneli bir sayı ki bizim pasaportlarımız çift haneli sayı ile biter. Sonra Rafael'e ulaştım ve yaptığının çok büyük terbiyesizlik olduğunu, ismimi kullandığını ve iki ay içinde karşıma çıkmaması durumunda onu dünyaya rezil edeceğimi söyledim.

"KİLO DÜŞECEĞİM, SENİNLE DÖVÜŞECEĞİZ"

Bu 65 kiloda dövüşüyor benim ise kilom 71. Dahası ben hayatımda 70 kilo altında hiç dövüşmedim. Benim 3 dünya şampiyonluğum, 1 dünya ikinciliğim ve 3 de dünya üçüncülüğüm ülkemde bir tek cümle haber olmadı ama yemediğim dayağı tüm basın haber yaptı. Bu beni yemin ederim param parça etti. Rafael teklifime önce, "Kilo farkı var dövüşmem" dedi. Bunun üzerine ben 67 kiloya ineceğimi ve benimle dövüşeceğini söyledim.

"ERMENİSTAN'DA DÖVÜŞELİM Mİ ABRAHAMYAN"

Kendisine istersen ben Ermenistan'a geleyim dövüş de senin ülkende olsun teklifinde bulundum. Bunun üzerine önce Rusya'nın Samara kentinin daha uygun olacağını ve iki ay içinde dövüşü kabul ettiğini söyledi. Daha sonra ise Ermenistan'da dövüşmek istediğini söyledi. Ben de 20 kişilik takımımla Ermenistan'a gideceğimi 15 Aralık'ta karşımda olmasını, vizede sorun yaşatmamaları için gereken iletişimleri kurup halletmesini söyledim.

"TEKMESİ DE YUMRUĞU DA ZAYIF"

Ben beyin kanaması geçiren rakibimi Antalya'da kendi arabamla hastaneye götüren, başında bir gece refakatçi kalan bir sporcuyum. Hiçbir maça da bilenmem ama şunu herkes bilsin, ona ikinci raundu göstermeyeceğim. Onun boyu 1.70, benim 1.75 ve maçlarını da izledim. Güreş kökenli olduğu belli. Güçlü ama ne tekne ne yumruğu sağlam. Sadece rakibini kaldırıp yere vuruyor.

"ANNEMİ, 'BAŞIN SAĞOLSUN' DİYE ARADILAR"

Bir de dün gece birçok tv kanalında bu video yayınlandıktan sonra sosyal medyadan hayatımda duymadığım küfürleri duydum. "Sen bir Ermeni'ye nasıl yenilirsin" diye edilen küfürleri size anlatamam. Futbol milli takımımız farklı farklı ülkelere yenilmiyor mu? Sporda her sonuç olabilir. Herkes herkesi yenebilir. Önemli olan sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olmasıdır. Rafael gerçekten ahlaksız davrandı. Annemi arayıp, 'Başın sağolsun' diyenler bile oldu."