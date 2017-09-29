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Türk ordusuna kıyafet disiplini dışı arma yasağı

TSK'da yayınlanan yeni düzenlemeye göre askerin eski Türkçe yazısı vurgulu kıyafet disiplini dışı apolet ve armaların takılması yasaklandı. Yayınlanan kıyafet yönetmeliğinde, "İsimlik, birlik arması, şerit rozet, brove haricinde başka bir aksesuar bulundurulmayacaktır" denildi

Türk ordusuna kıyafet disiplini dışı arma yasağı

TSK'da yayınlanan yeni düzenlemeye göre askerin eski Türkçe yazısı vurgulu kıyafet disiplini dışı apolet ve armaların takılması yasaklandı. Yayınlanan kıyafet yönetmeliğinde, "İsimlik, birlik arması, şerit rozet, brove haricinde başka bir aksesuar bulundurulmayacaktır" denildi

29 Eylül 2017 Cuma 15:38
Türk ordusuna kıyafet disiplini dışı arma yasağı
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YENİÇAĞ gazetesinin haberine göre TSK’da yayınlanan yeni düzenlemede askerin kıyafetinde sıklıkla görülen Göktürkçe kurt ve Türk Bayrağı apoletlerinin kullanımı böylece yasaklanmış oldu. Yönetmelikte, özellikle ‘eski Türkçe’ yazısı vurgusu belirtilirken kararın takip edileceği ve denetimlerin artırılacağına ilişkin madde yer alıyor. Kıyafet disiplini altında yayınlanan yönetmelik şöyle:

1. Yapılan kontrollerde bazı personelin eğitim kıyafeti üzerine ilgili yönetmeliğe uygun olmayan sivil piyasadan temin edilmiş aksesuar, teçhizat, yazılı armalar (eski Türkçe yazısı) taktığı tespit edilmiştir.

2. Kıyafet üzerine ilgili yönetmelikte belirtilen isimlik, birlik arması, şerit rozet, brove haricinde başka bir aksesuar bulundurulmayacaktır.

3. Birlik komutanlarınca anılan hususa ilişkin gerekli kontroller yapılacak, sürekli takibi sağlanacaktır.

4. Emrin tüm personele tebliğ edilerek gerekli tedbirlerin alınmasını.

gokturjk

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu gündeme getirmişti

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu askeri üniformalar üzerine takılan armaları gündeme getirmiş ve “Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye, aşırı milliyetçi semboller kullanan güvenlik güçlerine ilişkin sorular” başlığıyla şu soruları sormuştu:

Aşırı milliyetçi grupların kullandığı arma ve sembollerin kolluk kuvvetleri arasında yaygın şekilde kullanımının sebebi nedir?

İdeolojik sembol, bayrak ve işaretlerin kullanımı serbest midir?

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üniformaArma
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