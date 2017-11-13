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Türk Kızılayı harekete geçti! İlk yardımlar bölgeye gönderildi

Irak'ta meydana gelen 7,3'lük depremin ardından Türk Kızılayı'nın Elazığ'daki depolarından 3 bin çadır, 10 bin battaniye ve yatak ile mobil mutfak bölgeye gönderildi

Türk Kızılayı harekete geçti! İlk yardımlar bölgeye gönderildi

Irak'ta meydana gelen 7,3'lük depremin ardından Türk Kızılayı'nın Elazığ'daki depolarından 3 bin çadır, 10 bin battaniye ve yatak ile mobil mutfak bölgeye gönderildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 08:55
Türk Kızılayı harekete geçti! İlk yardımlar bölgeye gönderildi
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IRAK'IN Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen  depremin ardından Türk Kızılayı'nın Elazığ'daki depolarından çadır, battaniye ve  mobil mutfak bölgeye gönderildi.  
Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü  İsmail Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta bölgeye ulaştırılmak  üzere çadır, battaniye ve mobil mutfağın yola çıkarıldığını söyledi.
Yağcı, "Irak'ta meydana gelen deprem nedeniyle şu anda Güneydoğu  Anadolu Afet Yönetim Merkezimizde 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye ve  mobil mutfak bölgeye intikal etmek üzere yola çıkarıldı. İhtiyaç halinde bu  bölgeden gerekli malzemelerin sevkine devam edeceğiz." ifadesini kulandı.

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Anahtar Kelimeler:
IrakTürk KızılayıElazığ
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