Türk kargo devinde skandal görüntüler! Tepkiler çığ gibi büyüyor

SÜRAT Kargo ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti. Görüntülerde Sürat Kargo çalışanlarının müşterilerin kargolarını, araca rastgele atarak yüklediği görülüyor. Kargo çalışanları, bir kişi tarafından görüntüye alındığını fark edince atarak yüklediği kargoları daha düzgün şekilde araca yüklemeye başlıyor.

TWİTTER'DA TREND OLDU

Sürat Kargo'nun hangi şubesinde çekildiği belli olmayan skandal görüntüler, Twitter'da paylaşıldıktan sonra tepki tweetleri üst üst geldi. Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası "#SüratKargoRezilliktir" hashtag'i Twitter'da trend oldu.

"GEREKENİ YAPIN"

Birçok kullanıcı verdikleri kargolara önem verilmediğini belirterek, şirketin skandal görüntülerle ilgili gerekeni yapmasını istedi.