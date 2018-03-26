Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...

Türk iş insanı kararı duyunca şoke oldu

İş insanı Murat Kipritoğlu, 2015’te evlendiği Ukraynalı eşinin açtığı davada mahkemenin kendisini gaip (ölü, kayıp) sayarak boşanma kararı verdiğini öğrenince şoke oldu. Eşinin istemeyerek bu davayı açtığını belirten Kipritoğlu, “Ben gaip değilim. Tebligatı yanlış adrese göndermişsiniz” diyerek mahkemeden boşanmanın iptalini istedi

Türk iş insanı kararı duyunca şoke oldu

İş insanı Murat Kipritoğlu, 2015’te evlendiği Ukraynalı eşinin açtığı davada mahkemenin kendisini gaip (ölü, kayıp) sayarak boşanma kararı verdiğini öğrenince şoke oldu. Eşinin istemeyerek bu davayı açtığını belirten Kipritoğlu, “Ben gaip değilim. Tebligatı yanlış adrese göndermişsiniz” diyerek mahkemeden boşanmanın iptalini istedi

26 Mart 2018 Pazartesi 09:04
Türk iş insanı kararı duyunca şoke oldu
banner404

ESKİ voleybolcu olan iş insanı Murat Kipritoğlu, Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Akçay’da Ukraynalı voleybolcu Evgenia Kovelenko’yla 14 Şubat 2015’te evlendi. Bir kız çocukları olan çift, Ukrayna’da yaşamaya karar verdi ve 1 yıl önce Kharkiv’e yerleşerek yeni bir ev tuttu.

Danışmanlık şirketi sahibi olan Kipritoğlu, işlerinin tamamını Ukrayna’ya taşımak için zaman zaman Türkiye’ye gidip gelmeye başladı. İşlerini büyüten Kipritoğlu, ikinci bir daire daha kiraladı. Her gün kızı ve eşiyle görüşen Kipritoğlu, 4 ay sonra şok yaşadı. Ukrayna’da bir işlem için resmi kuruma giden Kipritoğlu, boşanmış olduğunu gördü.

Mahkeme dosyasını inceleyen iş insanı, boşanma davası açılmasından sonra tebligatın yanlış adrese gönderildiğini fark etti. Mahkemenin ise tebligata cevap vermeyen Kipritoğlu’nu ‘gaip’ (kayıp, ölü) sayarak boşanma davası kararını 53 gün gibi kısa bir süre içinde verdiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine iş insanı, mahkemeye dilekçe vererek boşanma davasının usulsüz yapıldığını söyledi ve itirazda bulundu. Adresinin belli olduğunu belirten Kipritoğlu, “Yuvamı kurtarmak istiyorum. Boşanma davasının iptalini istiyorum” dedi. Başvuru üzerine mahkeme bugüne duruşma tarihi verdi.

‘ÇOK MAĞDUR TÜRK VAR’

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'na konuşan Kipritoğlu, “Eşimle bir sorunumuz yok. Eminim o da istemeyerek yaptı bunu. Dava sonrası soy ismini değiştirmemiş. Zaten konuşuyoruz, o da bunu ifade ediyor. Akrabaları eşimin aklına, beynine girerek dava açtırmayı başarmışlar” ifadesini kullandı.

Türkiye’de halen resmi olarak evli olduklarını belirten iş insanı, “Eşim 8 Haziran’da başvurmuş, 1 Ağustos’da boşanma sonuçlanmış. Biz Türkiye’de evlendik. İtirazımı yaptım. Ukrayna Aile Kanunu’nda, ‘Gıyabi verilen boşanma kararlarında gaip olan eşin itirazı durumunda evlilik birliği devam eder ve bekârlık belgesi iptal edilir’ deniliyor. Ukrayna’da benzer şekilde mağdur olan çok sayıda Türk vatandaşı var” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GündemTürk Iş InsanıMurat Kipritoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlik Bank ile ilgili yeni detay! Örgüt şeması deşifre oldu
Çiftlik Bank ile ilgili yeni detay! Örgüt şeması deşifre oldu
FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü
FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü
Çöplerin arasında bulundu! Mahalleli gözyaşlarına boğuldu…
Çöplerin arasında bulundu! Mahalleli gözyaşlarına boğuldu…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim