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Türk Hava Yolları'na beş yıldızlı havayolu ödülü

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleşen Expo 2017 kapsamında düzenlenen törende “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” ödülü Türk Hava Yolları’nın oldu

Türk Hava Yolları'na beş yıldızlı havayolu ödülü

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleşen Expo 2017 kapsamında düzenlenen törende “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” ödülü Türk Hava Yolları’nın oldu

26 Eylül 2017 Salı 12:47
Türk Hava Yolları'na beş yıldızlı havayolu ödülü
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TÜRK Hava Yolları Basın Müşavirliği, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde gerçekleşen Expo 2017 kapsamında düzenlenen törende “5 Yıldızlı Küresel Havayolu” ödülünün kazanılmasına ilişkin açıklama yapıldı.
Ödüle ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Bu ödülle birlikte yolcu deneyimi ve konforu alanındaki küresel liderliğini bir kez daha tescillemiş olan Türk Hava Yolları, sektörün en saygın kuruluşları tarafından ayrıcalıklı hizmet kalitesi, ikram konsepti ve özel yolcu salonları gibi birçok kategoride bugüne dek sayısız ödüle layık görüldü. Bayrak taşıyıcı havayolu, yine havacılık endüstrisinin en önemli ödüllerinden biri olarak addedilen Skytrax tarafından geçtiğimiz aylarda dört ödüle birden layık görülmüş, sektörel gündemin önemli konu başlıklarından biri olmuştu. Geçtiğimiz 9 yıl süresince “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” ödülünün sahibi olan Türk Hava Yolları; 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında “En İyi Business Sınıfı İkram Servisi”; 2015 yılında “En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu”; ve ayrıca 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da “En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu İkramı” ödüllerinin sahibi oldu” denildi.

"Bu alandaki standartları belirleyeceğiz"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın da görüşlerinin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Misafirlerimize en iyi seyahat deneyimini yaşatmak adına büyük uğraş veriyoruz. Onların değerlendirmesiyle ‘Beş Yıldızlı Küresel Havayolu’ ödülüne sahip olmak, hiç şüphesiz bizler için bu çaba karşılığında elde edilebilecek en değerli motivasyon. Yolcumuzun memnuniyeti odaklı farklı ve yeni hizmetler geliştirme prensibimizle onları, uçuş deneyimlerinin tamamında benzersiz bir konfor ve rahatlıkla buluşturuyoruz. Bizi rakiplerimizden ayıran bu temel özelliğimiz, yani ayrıcalıklı hizmet anlayışımız sayesinde bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki standartları belirlemeyi sürdüreceğiz." 

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava YollarıBeş Yıldızlı HavayoluBeş Yıldızlı Havayolu ödülüABDExpo 2017
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