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Türk hackerlardan İsrail'e siber saldırı!

Kendilerini "Cyber-Warrior Akıncılar" olarak isimlendiren Türk hacker grubu, İsrailli haber ajansı "Times of Israel"in web sitesine siber saldırı düzenled

Türk hackerlardan İsrail'e siber saldırı!

Kendilerini "Cyber-Warrior Akıncılar" olarak isimlendiren Türk hacker grubu, İsrailli haber ajansı "Times of Israel"in web sitesine siber saldırı düzenled

02 Kasım 2017 Perşembe 23:44
Türk hackerlardan İsrail'e siber saldırı!
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İSRAİL'İN Filistin'in topraklarını işgal etmesine zemin hazırlayan  Balfour Deklarasyonu'nun100'üncü yılında, Times of Israel'in web sitesini  kullanılamaz duruma getiren grup, haber sitesinin ana sayfasında, Türk bayrağı ve  kendi amblemlerinin yanı sıra "Dünyada tek nefer de kalsak yinede GAZZE'ye ve  Filistin’e sahip çıkacağız." mesajını paylaştı.
Ayrıca hacker grubu, İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince ve Farsça  yayın yapan haber sitesinin ana sayfasında İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak  Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin 57'inci ayetini yayınladı.
 
Times of Israel'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Times of  Isarel hacker saldırısı altında. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden  hizmet sunmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cyber-Warrior AkıncılarTürk HackerHacker
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