Türk hackerlardan İsrail'e siber saldırı!

İSRAİL'İN Filistin'in topraklarını işgal etmesine zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'nun100'üncü yılında, Times of Israel'in web sitesini kullanılamaz duruma getiren grup, haber sitesinin ana sayfasında, Türk bayrağı ve kendi amblemlerinin yanı sıra "Dünyada tek nefer de kalsak yinede GAZZE'ye ve Filistin’e sahip çıkacağız." mesajını paylaştı.
Ayrıca hacker grubu, İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince ve Farsça yayın yapan haber sitesinin ana sayfasında İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresinin 57'inci ayetini yayınladı.
Times of Israel'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Times of Isarel hacker saldırısı altında. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yeniden hizmet sunmak için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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