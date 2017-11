Türk genci tarih yazdı

YALE Üniversitesi’nde siyaset bilimi 3’üncü sınıf öğrencisi olan Hacıbey Çatalbaşoğlu, ABD genelinde yapılan yerel yönetim seçimlerinde Demokrat Parti’nin 3’üncü sıra adayı olarak Connecticut eyaletine bağlı New Haven kenti Belediye Meclis Üyeliği’ni kazandı. ABD’de bir ilki başarmak için aday olduğunu belirten Çatalbaşoğlu seçim sürecinde kapı kapı dolaşarak New Haven halkından oy istedi. Bu süreçte New Haven Belediye Başkanı Toni Harp’ın da desteğini alan Çatalbaşoğlu, arkadaşlarından kurduğu 30 kişilik ekip ve ailesinin desteğiyle başarıya ulaştığını söyledi.

Evsizlere yardım

Çatalbaşoğlu henüz 19 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz Mart’ta Belediye Başkanı Toni Harp tarafından Haven Belediyesi Evsizler Danışma Komisyonu’na aday olarak önerildi. Oy birliği ile komisyona giren Çatabaşoğlu komisyonda bir salgın haline dönüşen evsizlikle aktif mücadele konusunda çalışma ve danışmanlık yaptı. Çatalbaşoğlu geride bıraktığımız yazı ise Washington DC’de bulunan parlamentoda stajyerlik yaparak geçirdi.

Mültecilere yardım

Ailesi ve okuldaki arkadaşlarıyla birçok yardım kampanyasına da imza atan genç politikacı geçtiğimiz yılbaşında Yale Üniversitesi’ndeki arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’deki mülteci kamplarına yerleştirilen savaştan kaçan Suriyeli çocuklar bir kampanya başlattı. Kampanya sonunda toplam 8 büyük valizden oluşan 200 adet kışlık mont, kazak, botlar ve giyecekler Türkiye’deki mülteci çocuklara ulaştırıldı. Çatalbaşoğlu, bu yardımın ardından Yale Üniversitesi’nin resmi yayın organı ve New Haven Gazetesi’nde Türkiye’nin mültecilere yaptığı yardımların önemiyle ilgili makaleler yazdı.

“Türk olmak zenginlik”

Seçimi kazanmadan önce yaptığı açıklamalarda özellikle küçük işletme ve göçmen sorunlarıyla ilgileneceğini ifade eden Çatalbaşoğlu, Türk olmanın kendisine farklı bir perspektif kazandırdığını ve zenginlik kattığını söyledi. Çatalbaşoğlu seçildikten sonra yapacağı çalışmaları ise şöyle anlattı: Küçük işletmelerin sorunlarını çözeceğim. Küçükken babamın pizza dükkanında çalıştığım için sorunlarını iyi biliyorum. Devlet okullarının da iyi olmadığını gördüm. Buradaki çocukların iyi okullara gitmesi için yardımcı olacağım. Bir diğer önemsediğim konu ise göçmenlik. Ailemden dolayı göçmen sorunlarını gayet iyi biliyorum. Bu yüzden Türkler başta olmak üzere tüm göçmenlere yardımcı olmak istiyorum.

Yardımseverliği sayesinde Vatandaşlık aldı

Bölgede toplumsal olaylara yaklaşımı ile tanınan Çatalbaşoğlu, sınır dışı edilmekten de yaptığı yardım organizasyonlarıyla kurtuldu. Baba Çatalbaşoğlu 2005 yılında yaşanan Katrina Kasırgası için başlattığı yardım kampanyası sayesinde son anda ABD’den sınırdışı edilmekten kurtuldu. Kadir Çatalbaşoğlu sınır dışı duruşmasına çıktığı göçmenlik mahkemesinde hakimin yardım kampanyasını öğrenmesi üzerine verdiği kararla yasal olarak Amerika’da kalma hakkına sahip oldu. Çatalbaşoğlu aynı zamanda 2011 yılında yaşanan Van Depremi içinde dükkanının bir günlük gelirini Türkiye’ye gönderdi. Çatalbaşoğlu geçtiğimiz Eylül’de Porto Riko’yu vuran Irma ve Maria Kasırgası’ndan etkilenen kurbanlara itfaiye aracılığıyla bin dolarlık yardım çeki gönder

Hayatı belgesel oluyor

Nüfusu yaklaşık 16 bin olan Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yaşayanyardan fazlası ABD’de yaşıyor. Yapılan araştırmalara göre ABD’de şu anda yaklaşık 18 bin Yağlıdereli hayatını sürdürüyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü de Yağlıdereli pizzacı olan Kadir Çatalbaşoğlu’nun hayat hikayesinden yola çıkarak Yağlıderelilerin sıra dışı göç hikayeleri yle ilgili bir belgesel çalışması yapıyor. Kadir Çatalbaşoğlu’nun pizzacısı ‘Brick Owen Pizza’ bölgenin en iyi İtalyan restoranı olarak biliniyor.

ABD’ye Kaçak girdi

Amerika tarihine geçen 19 yaşındaki Hacıbey Çatalbaşoğlu’nun babası Kadir Çatalbaşoğlu’nun göç hikayesi de dikkat çekiyor. Giresun’un Yağlıdere İlçesinden 1992 yılında Amerika’ya göç etme hayaliyle yola düşen Kadir Çatalbaşoğlu, önce Guatemala ardından Meksika ve Ekvador’a gitti. Daha sonra bir süre Kolombiya’da çalışan Çatalbaşoğlu buradan kaçak yollarla Amerika’ya giriş yaptı.