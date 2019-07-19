Türk diplomatın katili, HDP'li vekilin ağabeyi çıktı

IRAK'ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu.

KARDEŞİ İÇİN DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Mazlum Dağ'ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Mazlum Dağ'ın kardeşi Dersim Dağ'ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ'ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi. DERSİM DAĞ KİMDİR? 2 Şubat 1996 Bismil doğumlu ve 12 çocuklu bir ailenin kızı olan Dersim Dağ, Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Dersim Dağ, 24 Haziran'da HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçildi. TBMM'nin en genç iki üyesinden biri oldu.