Türk Birliği, büyük operasyona hazırlanıyor

TÜRK Birliği, Musul'a düzenlenecek operasyonda yer almak için hazırlık yapıyor.

Sünni Haşdi Vatani gücününün eğitimi için 2,5 yıldır Başika Kampı’nda bulunan Türk birliği, operasyona dahil olmak amacıyla Kürt yönetimi ile temaslarını sıklaştırdı.

Bir taraftan da Musul'daki güçlü Sünni aşiretleri ve grupları aracılığıyla Bağdat ve ABD yönetimi üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Sünni aşiretleri temsilen eski Musul Valisi Asil Asil Nucayfi ve Nucayfi'ye bağlı Sünni Haşdi Vatani silahlı grubunu eğiten Türkiye, bu güç üzerinden Musul'daki operasyona dahil olmak istiyor.

İran eğitiyor

Şii'lerin Haşdi Şabi milis gücünün, her ne kadar Musul operasyonna katılmayacağı açıklansa da Irak ordusunda Şii ağırlıklı silahlı unsurların sayısının fazlalılığı Sünnilerde rahatsızlık yaratıyor. IŞİD, Musul'u ele geçirmesi ile birlikte Sünnilerin önemli merkezlerinden olan Tikrit, Ambar dahil birçok bölgeyi kontrol altına alarak Şiilerin kutsal mekanları Necef, Kerbela ve Sammara'yı tehdit etmeye başladı. Şiilerin dini lideri Ali Sistani, bir fetva yayınlayarak kutsal mekanları korumaya çağırdı. Bunun üzerine Şiilerden oluşan Haşdi Şabi adıyla silahlı bir milis gücü kuruldu. Bu gücün 100 ila 120 bin arasında olduğu bildiriliyor. Necef ve Kerbela'da kurulan eğitim merkezlerinde milisler, İranlı askeri uzmanlarca eğitiliyor. Haşdi Şabi güçlerine ait Kerkük'te de eğitim kampları olduğu biliniyor. Bu bölgede iki büyük kampı var. Kerkük'teki Şii Türkmenler bu güçlerle birlikte hareket ediyor.

Sünni güçler karşı çıkıyor

Sünni güçler ise Musul operasyonuna Haşdi Şabi güçlerinin katılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Bu nedenle daha çok peşmergeden yardım isteniyor. Kürt kaynakları ise operasyona Kürt yönetiminin 10 bin peşmerge ile katılacağını ifade ediyor. Operasyonla birlikte peşmergeler, Musul'daki Kürtlerin yaşadığı yerleşim yerlerinin tamamını denetim altına almayı amaçlayacak. Musul'un doğu, batı ve kuzey tarafı yapılan anlaşma sonucunda Kürtlere bırakılacak. Bu bölgede Müslüman Kürtlerin yanı sıra Şebek olarak adlandırılan Hıristiyan ve Ezidi Kürtler, Kürt ve Arap Hıristiyanlar yaşıyor.

10 bin peşmerge katılacak

Musul'un kurtarılması için bir savunma hattı oluşturulacak. Kürt yönetiminin Musul operasyonuna 10 bin güçle katılacağı, savaşın durumuna göre 5 ila 10 bin arasında peşmergenin hazır güç olarak tutulacağı bildirildi. ABD ise 5 bin 200 askerle operasyona katılacak. Edinilen bilgiye göre peşmerge güçleri ile ABD askerleri, Musul'un merkezine girmeyecek, peşmergeler ön cephede yer almayacak. Peşmerge güçleri savunma hattından zaman zaman Musul içlerine operasyon yapacak, ancak daha sonra savunma hattına geri çekilecek. Peşmergeler daha çok köylerin kuşatılması, alınması ve sınır köylerinde operasyonlara yönelecek. Sınır köylerinin kuşatılması ve korunmasının yanı sıra IŞİD'ten alınacak Musul sınırındaki Kürt köyleri, "Kürdistan topraklarına" dahil edilecek. Irak ordusuna koalisyon güçleri ABD, Fransa, Almanya, Kanada daha çok havadan uçaklarla, cephe gerisinde ise teknik olarak destek sunacak. Ancak bazı cephelerde koalisyonun kara güçleri, IŞİD'le savaşacak.

Şengal'de 3 bin silahlı güç

Operasyonuna Şengal bölgesinin büyük bölümünü kontrol eden PKK ve Ezidilerden oluşan YBŞ güçlerinin aktif destek sunacağı iddiaları Ankara'da sert tepki ile karşılanınca yöntem değişikliğine gidildi. Edinilen bilgiye göre PKK, operasyona katılmayacak, ancak cephe gerisinde, IŞİD’lilerin kaçmasını engelleyecek, Suriye sınır hattını tutmaya çalışacak. PKK'nın Ezidilerden oluşturduğu YBŞ güçleri ile birlikte bölgede 3 bin civarında silahlı kuvveti bulunuyor.

Musul bölünecek, Şengal vilayet olacak

Operasyon sonrası Musul'un kaderine yönelik bazı planlamalar yapıldığı da bildirildi. Musul'un IŞİD'den tamamen arındırılması sonrası kentin üçe bölüneceği iddiaları giderek güçleniyor. Kürt kaynaklarına göre Musul, IŞİD işgalinden kurtarılmasından sonra üç bölgeye bölünecek. Musul'un kuzeyinde yer alan Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal vilayet olacak. Doğusu ve batısı Kürtlere bırakılacak. Arap Sünni aşiretlere bağlı Vatani güçleri ise güney tarafını kontrol edecek.

Operasyon öncesi Musul'da nihai anlaşma yapılmasına yönelik koalisyon güçleri, Irak yönetimi ve Kürt yönetimi arasında pazarlık devam ediyor. Irak'ta kilit rolü ise Irak yönetimi ile Kürt yönetimi oynayacak.



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