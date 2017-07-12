Türk bayrağını indirmek isteyen kişi tutuklandı

ALINAN bilgiye göre, dün gece saatlerinde İstanbul-Zonguldak seferini yapan şehirler arası otobüsün ön camında asılı olan Türk bayrağının indirilmesi için araçtakilerle tartışan ve durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından kaçarken yakalanan A.İ.D'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlamasıyla mahkemece tutuklandı.
Dün gece geç saatlerde, şehirler arası bir firmaya ait otobüsün ön camında asılı olan Türk bayrağını indirmek isteyen yolcu A.İ.D ile diğer yolcu ve firma yetkilileri arasında tartışma yaşanmış, otobüsten indirilen şüpheli, kaçmaya çalışırken gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.
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