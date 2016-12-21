Türk askerine El Bab'ta saldırı! Yaralılar var...

TÜRK askerine saldırı yapıldı. devam ederken El-Bab operasyonunda yaralanan 6 Türk askeri Kilis'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda yaralanan 6 asker Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 120’nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 6 asker, saldırı bölgesinden yoğun kar yağışına rağmen zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada 6 ayrı ambulansa alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu hem Kilis’te, hemde EL-Bab bölgesinde yoğun kar yağışı olduğu öğrenildi.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.