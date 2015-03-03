Türk askeri uçakları Irak'ta

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin Irak’a yönelik yardımlarını taşıyan C-130 tipi iki askeri uçak, başkent Bağdat’ın 20 kilometre doğusundaki El Musenna Askeri Hava Üssü’ne indi. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, söz konusu yardımları Irak Savunma Bakanlığı yetkililerine teslim etti. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamada, “Türkiye, gerek DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu bünyesinde, gerekse ikili düzeyde, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Irak Hükümeti’nin ve halkının yanında olmayı ve Irak’ın birliği ve bütünlüğü, istikrarı, güvenliği ve refahı için elinden gelen katkıları sunmayı sürdürecektir” denildi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 14:19