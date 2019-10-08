Turizm cennetinde kâbus: Araçlar sürüklendi, 5 yıldızlı otelleri su bastı, küçük çocuk son anda kurtarıldı

BODRUM'DA gece saatlerinde beri etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum çöplüğündeki yağmur suları çöplük yolundaki gecekonduları vurdu. Gecekondulardan birinin bir cephesi yıkıldı. Sel suları odanın içine girerken Melisa Şen isimli 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı. Yaşadıkları korku dolu anları basın mensuplarına anlatan Melisa’nın annesi Sözen Şen şunları söyledi: “Ben yemek hazırladığım için farkına varmadım. Çocuk karnım acıktı dedi, ona yemek hazırlıyordum. Bir anda suyun geldiğini duyunca çocuğu kucağıma aldım dışarı çıktık” dedi.İlçede sabaha karşı yağan yağış, bir süre ara verdikten sonra öğleye doğru yeniden başladı. Şiddetli şekilde yağan yağmurda yine cadde ve sokaklar göle döndü. Yapılan uyarılara rağmen, dere yataklarına bırakılan araçlar sel sularında sürüklendi.

Bodrum -Turgutreis yolu bir süre kapandı

Bodrum-Turgutreis yolu, biriken su nedeniyle bir süre trafik polisleri tarafından kapatıldı. Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise, su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi. Kentte yağmur nedeniyle birçok hasarlı kaza oldu.

5 yıldızlı otel sular altında kaldı

Torba Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir oteli ise dere vurdu. Otelin büyük bir kısmı sular altında kaldı. Otel personeli suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler ise başka otellere tahliye edildiği öğrenildi. 5 yıldızlı otel ise sular altında kaldı.

Turistlerin gözü önünde araçlar sürüklendi

Sağanak yağışa sokakta yakalanan İngiliz turistler ise korku dolu anlar yaşadı. Suların yükseldiğini ve aracın sürüklendiğini gören İngiliz Lina Martin ile Lesie Atkinson suların bir anda yükseldiğini söyleyerek, “Biz otelden dışarı çıkmıştık. Bir anda yağmur bastırdı sular yükseldi ve araç sürüklenmeye başladı” dedi.