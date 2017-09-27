Turistlerin gözbebeği çöplerle boğuşuyor

MUHTEŞEM manzarası, havası ve berrak suyu ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Gürleyik şelalesi, Eskişehir’in merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Gürleyik köyünde bulunuyor. Bölgede, şelaleyi koruyan bir kişi veya kurumun bulunmaması, bu turistik yerin çöplerle dolup taşmasına zemin hazırlıyor. Öte yandan şelale kenarına kurulan seyyar tuvaletlerin giderlerinin şelaleye akması, bölge halkının tepkisine yol açıyor.

Köyün doğal zenginliklerini korumak adına uzun yıllardır mücadele veren isimlerden Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, “Burası en önemli turistik yerlerden biri. İnsanlar böyle ortamlarda bulunmak istiyor, doğayla beraber olmak istiyor ancak böyle bir görüntü ile karşılaştıklarında bundan vazgeçiyorlar. Her sene yaz ayları gelecek diye korkuyoruz. Yaz ayları mangal semaver demek. Buralar işte bu hale geliyor. Müracaatlarımız oldu. Bu yaz tüm kurumlarımız burası için elinden geleni yaptı onlara teşekkür ediyorum ancak bu yeterli değil. Buraya artık bir zabıta verilsin istiyoruz. Burası hepimizin” şeklinde konuştu.

“Doğayı evimiz gibi korumalıyız”

Gürleyik şelalesinin, kısa süreli bir çalışma ile eski günlerine dönebileceğini aktaran Halit Gürsoy, şunları kaydetti:

“Ülkemizde doğa denilince akla mangal, semaver geliyor. Tarihi eser dediğimiz zaman akla altın var mı diye bakılıyor. Bu çok yanlış. Doğayı evimiz gibi tutmalıyız. Burası tüm insanlığın nefes aldığı bir yerdir. Burada cam kırıklarını görüyoruz. İnsan buraya gelmekten nefret eder. Bu görüntüler çağ dışı bir görüntüdür. Ben insanlığımdan utanıyorum. Ben artık yetkili makamlara sesleniyorum. Buraya mangal ve semaver yapılmamalı. Buraya bir zabıta istiyoruz. Burası tarihi bir mekandır. Bu bölgenin bir değeridir. Şelale köyün en önemli değerlerinden biri. Bu davranış aslında bu köye de bir ihanet.”