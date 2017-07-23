Turistleri şezlonglarda uyumaya zorluyorlar

KOS adasında tatil yapan İngiliz turistlerin iki kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından cumartesi gecesi yaşanan artçı sarsıntılarla gece otelin içine uyumalarına izin verilmediği ortaya çıktı.

Hatta bir çok turist restoranların dışarıda olan masalarında ve açık alanlarda yemek yiyor. Binlerce turist geceyi sokaklara taşıdıkları yataklarda uyuyayarak geçiriyor.

Son artçı sarsıntı sonrası her hangibir kayıp yaşanmasa da sabah erken saatlerde sahillerin uyuyan insanlarla dolup taştığı açıkça görülüyor.

Depremde bir İsveçli ve Sinan Kurtoğlu isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Ayrıca Kos adasının merkezinde bulunan bir cami adeta yerl bir oldu. AP haber ajansının geçtiği son görüntülerde tarihi caminin aldığı hasarı görmek mümkün.