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Turistik ilçede silahlı kavga: 1 Ölü 2 yaralı

BALIKESİR’in Edremit İlçesi Altınkum sahilinde bir çay bahçesinin çalışanları ile önündeki seyyar mısır satıcıları arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Turistik ilçede silahlı kavga: 1 Ölü 2 yaralı

BALIKESİR’in Edremit İlçesi Altınkum sahilinde bir çay bahçesinin çalışanları ile önündeki seyyar mısır satıcıları arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25 Temmuz 2017 Salı 14:37
Turistik ilçede silahlı kavga: 1 Ölü 2 yaralı
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ALTINKUM  Mahallesi sahilindeki Telve Çay Bahçesi ile önünde mısır satan seyyar satıcılar arasında, dün saat 23.00 sıralarında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Bu sırada polislerle konuşan çay bahçesi çalışanlarına pompalı tüfekle peşpeşe 3 el ateş edildi.Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden çay bahçesi çalışanlarından 30 yaşındaki Bülent Erdem olay yerinde yaşamını yitirirken, amcasının oğlu, 35 yaşındaki Mahmut Erdem ve 19 yaşındaki Okan Olcay İçyer yaralandı. Ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi’ne kaldırılan iki yaralı tedaviye alındı.Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren iki yaralının hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.Kavganın seyyar satıcıların çay bahçesinin önünde durmasına izin verilmemesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Polis, olayın ardından ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.


 

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Anahtar Kelimeler:
AltınkumKavgaBülent Erdem
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