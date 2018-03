Türel’den sanayi esnafına müjde

AKDENİZ Sanayi Sitesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurula AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ve sanayi esnafı katıldı.

“Biz hep birlikte güzel bir aileyiz”

Genel Kurulda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her yıl genel kurullarda sanayi esnafı ile buluşmanın büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtti. Türel, “Sizlerle her zaman farklı ortamlarda da bir araya gelmek bizim için bir fırsat oluyor. Çünkü her oluşumumuzda yapacağımız, yapmakta olduğumuz işlerle ilgili sizlerle fikir alış verişinde bulunuyoruz ve bunun da faydalarını görüyoruz. Gönül ister ki bu buluşmalarda bütün herkes bulunsun ama seçimden seçime sizi hatırlayanlar şimdi yakında yine seçimler var, sizleri yeniden ziyaret etmeye başlarlar. Ama biz seçim olsa da olmasa da buradayız. Biz hep birlikte güzel bir aileyiz”

“Büyükşehir Belediye başkanı olarak emrinizdeyiz”

Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Sanayi Sitesi’ne yapılan yatırımları değerlendiren Türel, “Akdeniz Sanayi Sitemizin nereden nereye geldiğini şöyle bir gözlerimin önünden film şeridi gibi geçiriyorum. 2004 senesinde göreve geldiğimizde Akdeniz Sanayi Sitesi’nin iki damla yağmurda göle dönen caddelerini herhalde unutmamışsınızdır. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür, çabuk unutuyoruz diye söylüyorum. Adeta o göle dönen, akarsuya, nehre dönen yollardan işinize gidip o şartlarda hizmet etmeye çalışıyordunuz. Yetmez, tabi o şartlarda müşteriyi bulmakta da güçlük çekiyordunuz. O dönemde çok hızlı bir şekilde hemen yağmur suyu kanallarını burada hem de devasa yağmur suyu kanallarını inşa ettik. Arkada Göksu deresine bağladık ve o gün bugündür artık o sorunlar ortadan kalktı, biz bile unuttuk. Böyle bir sorun vardı o zamanlar, ne haldeydik, şimdi ne haldeyiz diyebilecek fırsatı bile bulamıyoruz. Altyapısıyla, kanalizasyonu ile ilgili çok önemli hizmetler yaptık. Sıcak asfalt ile ilgili çok önemli hizmetler yaptık. Hepsini tek tek saymayayım, kavşak düzenlemesine kadar detaylı çalışmalar yaptık. Milletvekilliğim döneminde okulla ilgili gereken adımları attık. Şimdi Büyükşehir Belediye başkanı olarak yine emrinizdeyiz.”

“Yapılan hizmetler esnafa yarıyor”

Akdeniz Sanayi Sitesi’nin sorunlarını çözmenin kendileri için bir mutluluk vesilesi olduğunu dile getiren Türel, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akdeniz Sanayi Sitesi’nin işlerini çözmek, sizin işlerinizde size yardımcı olmak bizim için gerçekten mutluluk vesilesi. Biz kalpten sizlere yardımcı olmak, milletimize hizmet etmenin heyecanı ile gece gündüz yaşıyoruz. Antalya’mızı da bir taraftan inşa etmeye, ihya etmeye çalışıyoruz. Bizim yapmakta olduğumuz bütün bu yatırımların yansıması tamamen sizlere. Bakınız ilk dönemde hem de küresel kriz zamanıydı. Raylı sistem 1. Etabının inşasını yapıyoruz, ben yine Akdeniz Sanayi Sitemizde esnaflarımızı geziyorum. Bir arkadaşımızın dükkanını girdim. Motor tamircisi. Dedi ki başkanım bu küresel kriz, ekonomik krizde Allah senden razı olsun. Bak ben motor tamircisiyim. Şu içerde 8 tane tamir bekleyen motor var. Bunların hepsi senin raylı sistem inşaatındaki şantiyeden geldi. Eğer sen raylı sistem inşaatını yapmıyor olsaydın ben bugün siftah etmemiş olacaktım. Bir raylı sistem inşaatının o küresel kriz döneminde buradaki bir motor tamircisi kardeşimize sağladığı katkı gerçekten benim hafızamda yer etti.”

Vatandaşımızın oyuna değil gönlüne talibiz

Proje olmadan kalkınmanın mümkün olmayacağını belirten Menderes Türel, “Şimdi bana ne diyorlar, Menderes Türel 3. Etap Raylı Sistemi yapma. Menderes Türel, limanlar yapma, yat limanları yapma, Boğaçayı Projesi’ni hiç yapma, Konyaaltı Sahili’nde aman ha, elini sürme. Biz tabi onları dinlemiyoruz. Bizim çünkü Antalya’ya hizmet borcumuz var. Biz Antalya’ya, size, ne yapsak azdır. Biz bu bilinçle çalışıyoruz. Bir şehri kalkındıracaksak, sanayideki esnafımızı kalkındıracaksak, biz bu hizmetleri yapmazsak bu hizmetlerin size yansıması nasıl olacak? Onu yapma, bunu yapma diyenlerin aklından o yapılmazsa, bu yapılmazsa bu sanayideki esnaf nasıl kazanacak diye geçiyor mu? Ama dertler başka. Biz bu hizmetlerle, sizlerle gönül köprüleri kurmak suretiyle bu dostluğu güçlendirdiğimizde bana onu yapma bunu yapma diyenlere fırsat düşmez diye Antalya’ya ihanet etmeye çalışıyorlar. Mesele bu kadar basit. Çünkü biz her zaman söylüyoruz, biz seçimler yaklaştığı için söylemiyoruz. Biz vatandaşımızın seçimlerde oyuna talip olmuyoruz. Biz 5 senelik hizmet dönemimizde vatandaşımızın gönlüne talip olmaya çalışıyoruz. Biz Allah rızası için çalışıyoruz. Biz sizlerin rızasını alalım, gönlünü kazanalım inanınız bizim için her şeyden değerlidir” dedi.

“Halk cevabı sandıkta verecek”

Antalya’ya yapılan hizmetlerin itibarsızlaştırılmaya çalıştığını ifade eden Türel, “Biz hep Antalya’nın kalkınması için çalışıyoruz. Antalya’da ne zaman iyi bir şeyler yapmaya kalksak hemen bir iftira furyası. Geçmişte Antalya’ya bir çivi bile çakmayanlar şimdi bizim bu yaptığımız hizmetleri görünce yaptıklarımızı nasıl itibarsızlaştırırız, nasıl itibar suikastıyla bu yapılanları halka unuttururuz, yapılanları nasıl gölgede bırakırız diye düşünüyorlar. Dertleri bu. Ama bir yerde yanılıyorlar. Onlar zannediyorlar ki kendileri çok uyanık. Halk hiçbir şeyin farkında değil. Kusura bakmayın, bu halk bu esnaf her şeyin farkında her zaman yeri geldiğinde de en güzel cevabı millet olarak sandıkta veriyor, inşallah yine verecektir. Ben buna kalpten inanıyorum. Şimdi bizim bu yaptığımız hizmetleri görünce yaptıklarımızı nasıl itibarsızlaştırırız nasıl itibar suikastlar ile bu yapılanları unuttururuz halka yapılanları gölgede bırakırız dertleri bu. Ama bir yerde yanlıyorlar. Onlar zannediyorlar ki kendileri çok uyanık halk hiçbir şeyin farkında değil kusura bakmayın bu halk bu esnaf her şeyin farkında. Her zaman yeri geldiğinde de en güzel cevabı net olarak sandıkta geri veriyor. İnşallah gene verecektir” diye konuştu.

“İmar sorunu çözülüyor”

Konuşmasının sonunda sanayi esnafına müjde veren Türel, imar sorununu çözdüklerini belirtti. Türel konuşmasına şöyle tamamladı:

“Ben kongremizin Akdeniz Sanayi sitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakan başkanımla el ele vermek suretiyle imarla ilgili sorunlarınızı da tek tek çözdük, çözüyoruz. Tabi imarla ilgili yaptığımız çalışmalar elbette bizim görevimiz. Her yaptığımız çalışma hukuk kanun usul yönetimlerine uygun olmak zorunda. Bu konu elbette dersimize çalışmadan da hemen evet deme şansımız olmuyor ama biz dersimize iyi çalışan, çalışkan bir talebe olmak gayreti ile bütün sorunları çözüyoruz. İnşallah sizin imar sorunu ile ilgili konuyu çözüyoruz. O konuda da komisyonumuz uygun kararını aldı. 9 Nisan pazartesi günü mecliste Allah’ın izni ile geçireceğiz. Şimdiden sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum.”