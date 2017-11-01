'Türel de istifa edecek'

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu'nu gerekçe göstererek istifalarını istediği belediye başkanları için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Kanal D'den Seçil Özer'in haberine göre Erdoğan, 7 belediye başkanının istifasını istedi. Özer, istifaların kasım ayından sonra gerçekleşebileceğini söyledi.
stifası istendiği ileri sürülen belediye başkanları şöyle:
Gaziantep: Fatma Şahin
Antalya: Menderes Türel
Trabzon: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Ordu: Enver Yılmaz
Uşak: Nurullah Cahan
Nevşehir: Hasan Ünver
Afyonkarahisar: Burhanettin Çoban
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise geçen günlerde yaptığı açıklamada 'Erdoğan'ın istifasını ima etmesinin bile yeterli olduğunu' söylemiş, buna göre davranacağını açıklamıştı.
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da 7 AK Partili belediye başkanının istifa ettirileceğini söylemişti.
Yarkadaş'a göre istifası istenenler arasında Trabzon, Uşak, Ordu ve Antalya belediye başkanları da bulunuyordu.
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