Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112835
ALTIN
157.102
DOLAR
3.8306
STERLİN
5.0880
EURO
4.4514
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Instagram'a yeni özellik
Instagram'a yeni özellik
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

'Türel de istifa edecek'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başta olmak üzere beş il belediye başkanının istifasının istendiği haberini ilk kez duyuran Kanal D muhabiri Seçil Özer, AK Partili yedi il belediye başkanının istifasının istendiğini söyledi

'Türel de istifa edecek'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başta olmak üzere beş il belediye başkanının istifasının istendiği haberini ilk kez duyuran Kanal D muhabiri Seçil Özer, AK Partili yedi il belediye başkanının istifasının istendiğini söyledi

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:02
'Türel de istifa edecek'
banner404

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu'nu gerekçe göstererek istifalarını istediği belediye başkanları için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kanal D'den Seçil Özer'in haberine göre Erdoğan, 7 belediye başkanının istifasını istedi. Özer, istifaların kasım ayından sonra gerçekleşebileceğini söyledi.
stifası istendiği ileri sürülen belediye başkanları şöyle:

Gaziantep: Fatma Şahin
Antalya: Menderes Türel
Trabzon: Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Ordu: Enver Yılmaz
Uşak: Nurullah Cahan
Nevşehir: Hasan Ünver
Afyonkarahisar: Burhanettin Çoban
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise geçen günlerde yaptığı açıklamada 'Erdoğan'ın istifasını ima etmesinin bile yeterli olduğunu' söylemiş, buna göre davranacağını açıklamıştı.
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da 7 AK Partili belediye başkanının istifa ettirileceğini söylemişti.

Yarkadaş'a göre istifası istenenler arasında Trabzon, Uşak, Ordu ve Antalya belediye başkanları da bulunuyordu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 01.11.2017 16:10
Anahtar Kelimeler:
AnkaraMelih GökçekRecep Tayyip ErdoğanSeçil ÖzerAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlerin keşif görüntülerinde şok detay: Araçta çocuk var
Teröristlerin keşif görüntülerinde şok detay: Araçta çocuk var
Erdoğan'dan Bülent Tezcan'a 50 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Bülent Tezcan'a 50 bin liralık tazminat davası
FETÖ'nün CHP'ye sızdırdığı o isim her şeyi anlattı!
FETÖ'nün CHP'ye sızdırdığı o isim her şeyi anlattı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim