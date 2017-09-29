Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Türel, Çavuşoğlu dedikodularına noktayı koydu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla arasında sorun olduğu iddiaları için "Bu yakışıksız dedikodularla Antalya'yı, Ak Parti'yi karıştırmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamaz. Ben bakanımızla geçmişten beri iyi bir dostluğa sahibim" dedi

Türel, Çavuşoğlu dedikodularına noktayı koydu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla arasında sorun olduğu iddiaları için "Bu yakışıksız dedikodularla Antalya'yı, Ak Parti'yi karıştırmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamaz. Ben bakanımızla geçmişten beri iyi bir dostluğa sahibim" dedi

29 Eylül 2017 Cuma 11:39
Türel, Çavuşoğlu dedikodularına noktayı koydu
banner404

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasının bozuk olduğuna yönelik iddiaları yanıtladı. Antalya kamuoyunda uzun süredir tartışılan konu hakkında ilk kez  konuşan Türel, "Ak Parti'nin Antalya'da başarısız olması hesabıyla kendilerince birtakım entrikalarla ve sokak efsaneleriyle adım atmaya çalışanlara her yerde söylüyorum, size buradan ekmek çıkmaz. Biz Antalya'nın gelişmesi için gece gündüz çalışan bir ekibiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, mahallelerdeki sandık başındaki arkadaşlarımıza kadar hepimiz aynı amaca yönelik çalışırız. Görüş ayrılıkları her partide olabilir. Ama Antalya'yı muasır medeniyet çizgisine taşımamız hususunda gerekenleri yapmamızda bizi alıkoymaz" dedi.

YAKIŞIKSIZ İFTİRALAR

Söylentileri dedikodu olarak nitelendiren Başkan Türel, özellikle seçim arifelerinde bu tür dedikodulara muhatap olduğunu söyledi. Menderes Türel, "Bunlar yakışıksız iftiralar. Her seçim öncesi bu yakışıksız iftiraları atanlar sahne alır. Seçimler yaklaşınca iftira sezonu yeniden açıldı. Bu yakışıksız dedikodularla Antalya'yı, Ak Parti'yi karıştırmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamazlar. Ben sayın bakanımızla geçmişten beri iyi bir dostluğa sahibim. Buralardan Ak Parti'nin başarısızlığı üzerinden bir başarı hesabı yapanlara açık söylüyorum, buradan bir neticede alamazlar" diye konuştu.

TÜREL ÇAVUŞOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dün akşam saatlerinde, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türel ziyarette, projelerle ilgili son gelişmeleri Çavuşoğlu ile paylaştı.

'BEN ONLARDAN DAHA İYİ ADAYIM' HATIRLATMASI

Başkan Menderes Türel, bazı yerel gazetelerde partisinin büyükşehir belediye başkanı adaylığı için bazı isimlerin geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Aday ilanı genel merkezin takdiridir. Ancak aday adaylığı kişisel bir haktır. Herkesin aday adayı olma hakkı vardır. Herkese bu adaylık yarışında başarı dileriz. Bugüne kadar ortaya konan isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu isimleri ortaya atanlar, Ak Parti'yi ufak hesaplarla, hain planlarla bölüp parçalamaya çalışma gayreti içindeler. Biz her arkadaşımızı aday adaylığı ya da adaylığı süresince birbirinden değerli görürüz. 2004'te aday adayı iken 'Kendin olmasan kimin aday olmasını isterdin' sorusuna 'Hepsi çok iyi aday ama ben onlardan daha iyi adayım' diye cevap vermiştim. Bu yarışta herkesin yolu açık olsun."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.09.2017 11:45
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanıMenderes TürelMevlüt ÇavuşoğluTürkiyeDışişleri BakanıAlanyaAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘AYM Başkanı istifa etmeli’
‘AYM Başkanı istifa etmeli’
Leman Sam ve Nebil Özgentürk’ten kültürel gidişata tepki!
Leman Sam ve Nebil Özgentürk’ten kültürel gidişata tepki!
Türk ordusuna kıyafet disiplini dışı arma yasağı
Türk ordusuna kıyafet disiplini dışı arma yasağı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim