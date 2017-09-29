Türel, Çavuşoğlu dedikodularına noktayı koydu

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasının bozuk olduğuna yönelik iddiaları yanıtladı. Antalya kamuoyunda uzun süredir tartışılan konu hakkında ilk kez konuşan Türel, "Ak Parti'nin Antalya'da başarısız olması hesabıyla kendilerince birtakım entrikalarla ve sokak efsaneleriyle adım atmaya çalışanlara her yerde söylüyorum, size buradan ekmek çıkmaz. Biz Antalya'nın gelişmesi için gece gündüz çalışan bir ekibiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, mahallelerdeki sandık başındaki arkadaşlarımıza kadar hepimiz aynı amaca yönelik çalışırız. Görüş ayrılıkları her partide olabilir. Ama Antalya'yı muasır medeniyet çizgisine taşımamız hususunda gerekenleri yapmamızda bizi alıkoymaz" dedi.

YAKIŞIKSIZ İFTİRALAR

Söylentileri dedikodu olarak nitelendiren Başkan Türel, özellikle seçim arifelerinde bu tür dedikodulara muhatap olduğunu söyledi. Menderes Türel, "Bunlar yakışıksız iftiralar. Her seçim öncesi bu yakışıksız iftiraları atanlar sahne alır. Seçimler yaklaşınca iftira sezonu yeniden açıldı. Bu yakışıksız dedikodularla Antalya'yı, Ak Parti'yi karıştırmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamazlar. Ben sayın bakanımızla geçmişten beri iyi bir dostluğa sahibim. Buralardan Ak Parti'nin başarısızlığı üzerinden bir başarı hesabı yapanlara açık söylüyorum, buradan bir neticede alamazlar" diye konuştu.

TÜREL ÇAVUŞOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dün akşam saatlerinde, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türel ziyarette, projelerle ilgili son gelişmeleri Çavuşoğlu ile paylaştı.

'BEN ONLARDAN DAHA İYİ ADAYIM' HATIRLATMASI

Başkan Menderes Türel, bazı yerel gazetelerde partisinin büyükşehir belediye başkanı adaylığı için bazı isimlerin geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Aday ilanı genel merkezin takdiridir. Ancak aday adaylığı kişisel bir haktır. Herkesin aday adayı olma hakkı vardır. Herkese bu adaylık yarışında başarı dileriz. Bugüne kadar ortaya konan isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu isimleri ortaya atanlar, Ak Parti'yi ufak hesaplarla, hain planlarla bölüp parçalamaya çalışma gayreti içindeler. Biz her arkadaşımızı aday adaylığı ya da adaylığı süresince birbirinden değerli görürüz. 2004'te aday adayı iken 'Kendin olmasan kimin aday olmasını isterdin' sorusuna 'Hepsi çok iyi aday ama ben onlardan daha iyi adayım' diye cevap vermiştim. Bu yarışta herkesin yolu açık olsun."