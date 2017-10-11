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TÜPRAŞ'ta büyük patlama: 4 işçi feci şekilde can verdi

TÜPRAŞ'ın İzmir'deki rafinerisinde depolama tankının içinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

TÜPRAŞ'ta büyük patlama: 4 işçi feci şekilde can verdi

TÜPRAŞ'ın İzmir'deki rafinerisinde depolama tankının içinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:19
TÜPRAŞ'ta büyük patlama: 4 işçi feci şekilde can verdi
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TÜPRAŞ'ın  İzmir'deki rafinerisinde depolama tankında meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü bildirildi.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden ilk bilgileri aktaran  DHA muhabiri şunları söyledi:

"Aliağa'daki TÜPRAŞ rafinerisinde depolama yapıldığı sırada tanklardan bir tanesinde patlama meydana geldi. Şu anda sağlık müdürlüğünden, 4 işçinin hayatını kaybettiğini ve bazı işçilerin de yaralandığı bilgisini aldık.

İTFAİYE ÖZEL KİMYASALLARLA MÜDAHALE EDİYOR

Bölgedeki itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor. Hem TÜPRAŞ içerisindeki diğer ünitelere hem de diğer tanklara sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Bu ekipler yangını söndürmek için özel, kimyasal maddeler karıştırılmış sular kullanıyor. Yangının sürdüğü bölge geniş bir alanda giriş çıkışlara kapatıldı, bölgedeki yol da trafiğe kapalı."
TANKIN İÇİNDE 6 KİŞİ VARDI

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz da patlamayla ilgili son bilgileri paylaştı:

"Ölü sayımız 4'e çıktı. Tankın içinde çalışan işçi sayımız 6 kişiydi. İki yaralı 4'ü de öldü maalesef. Yaralılarımıza olay yerinde müdahale ediliyor. Oradaki sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor. Onların durumunun şu an iyi olduğunu biliyoruz. TÜPRAŞ'ın kendi uzmanları olay yerinde müdahale ediyorlar. Son durum bu"

HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri de belli oldu. Patlama ile birlikte yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere öldü, Halil İbrahim Kavlak ile birlikte 2 işçi yaralandı

BERAT ALBAYRAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak ise "İşçilerimiz hayatını kaybetti. Başta vefat eden işçilerin ailelerine başsağlığı diliyorum. TÜPRAŞ camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Patlamanın ardından TÜPRAŞ'tan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 09.25 'te  Tüpraş  İzmir rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana gelmiştir. Rafineri Teknik ekiplerince olaya müdahale edilmiştir. Gerekli açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır"
BİN 353 KİŞİ ÇALIŞIYOR

TÜPRAŞ verilerine göre  Aliağa Rafinerisi'nde 1353 kişi çalışıyor. 1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan  İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi. Verilere göre,  İzmir Rafinerisi'nde, 2016 yılında 7,3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10,4 milyon ton ürün satışı yapıldı.
 

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Son Güncelleme: 11.10.2017 11:39
Anahtar Kelimeler:
PatlamaTÜPRAŞ
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