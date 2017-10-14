TÜPRAŞ patlamasının ardından 4 tutuklama

ALİAĞA ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde gaz sıkışması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, bazı işçiler de yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ardından çıkartılan gözaltı kararı sonrası 7 kişiye Aliağa Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Gözaltına alınan firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B., TÜPRAŞ çalışanları; baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K., işletme mühendisi Burak K., işletme uzman Esfet B.'nin emniyetteki ifadeleri alındı. İfadeleri alınan kişiler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorguya alınan şüphelilerden Esfet B., firma sahibi Bedrettin K., Ali B., Muhammed Hulusi G., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, bu şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer kişilerin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.