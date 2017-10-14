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TÜPRAŞ patlamasının ardından 4 tutuklama

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 4 kişinin öldüğü Koç Grubuna bağlı TÜPRAŞ patlamasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilip aralarında taşeron firma sahibi ile mühendislerin de bulunduğu 7 kişiden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi

TÜPRAŞ patlamasının ardından 4 tutuklama

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 4 kişinin öldüğü Koç Grubuna bağlı TÜPRAŞ patlamasıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilip aralarında taşeron firma sahibi ile mühendislerin de bulunduğu 7 kişiden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:20
TÜPRAŞ patlamasının ardından 4 tutuklama
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ALİAĞA  ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisi’nde gaz sıkışması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, bazı işçiler de yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ardından çıkartılan gözaltı kararı sonrası 7 kişiye Aliağa Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından operasyon yapılmıştı. 
Gözaltına alınan firma sahibi Bedrettin K., Şantiye Müdürü Muhammed Hulusi G., montaj ustası Ali B., TÜPRAŞ çalışanları; baş mühendis Mehmet Emin T., işletme baş mühendisi Kürşat K., işletme mühendisi Burak K., işletme uzman Esfet B.'nin emniyetteki ifadeleri alındı. İfadeleri alınan kişiler daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorguya alınan şüphelilerden Esfet B., firma sahibi Bedrettin K., Ali B., Muhammed Hulusi G., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, bu şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer kişilerin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirAliağaTÜPRAŞ
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