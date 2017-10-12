Tüpraş patlamasında flaş gözaltılar

İZMİR 'in Aliağa İlçesi'ndeki Tüpraş Rafinerisi'nde bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlama da 4 işçinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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