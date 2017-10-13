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TÜPRAŞ patlamasında 7 gözaltı ve 4 dram var

TÜPRAŞ patlamasında ölenler toprağa verilirken soruşturmada aralarında iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltında

TÜPRAŞ patlamasında 7 gözaltı ve 4 dram var

TÜPRAŞ patlamasında ölenler toprağa verilirken soruşturmada aralarında iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltında

13 Ekim 2017 Cuma 08:59
TÜPRAŞ patlamasında 7 gözaltı ve 4 dram var
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TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi’nde, dün boş nafta tankındaki bakım çalışmaları sırasında, gaz sıkışmasının neden olduğu bir patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte yüklenici firma çalışanları Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere öldü, 2 işçi de hafif yaralandı. 4 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından çifte soruşturma başlatıldı. Hem savcılığın belirlediği bilirkişi heyeti hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen müfettişler, kazanın meydana gelmesinde ihmal olup olmadığıyla ilgili detaylı bir inceleme yapmaya başladı. Devam eden soruşturma kapsamında, aralarında iş güvenliği uzmanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. TÜPRAŞ patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan ailelere her türlü yardımı yapacaklarını açıkladı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri dün ailelerine teslim edildi. Adli Tıp Kurumu Morgu önüne gelen işçi yakınları acı bekleyişin ardından cenazeleri teslim aldı. 

Eşi 2 ay önce terk etmiş

Evli ve bir kız çocuk babası bakım onarım işçisi Mehmet Karademir’in eşinin 2 ay önce evi terk ettiği ortaya çıktı. Karademir bu olaydan sonra 2.5 yaşındaki kızı Elif’e kendisinin baktığı, işte olduğu zamanlarda da babası Ali Karademir’e bıraktığı öğrenildi. Ölen işçilerden evli ve 3 çocuk babası Yusuf Kepenek’in cenazesi memleketi Sivasa gönderilecekti. Ancak mekanik bakımcı olarak iki yıldır tesiste çalışan işçinin eşi, kocasından ayrılmak istemediğini söyleyerek cenazenin Sivas’a gönderilmesine rıza göstermedi. Patlamada son anda kurtulan Fatih, “Boyalar çanak fırçayla temizleniyordu. Çok az bir kıvılcım çıkıyordu. Öyle olmuş olabilir. Tankın içinde o patlamadan sonra kimse kurtulamazdı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞPatlamaSoruşturma
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